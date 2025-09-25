Martín Viola cruzó a Sánchez: "Mientras algunos se encierran en acusaciones vacías, Jaldo gobierna"

En su cuenta de la red social X, el secretario de Energía y Servicios Públicos de la Provincia afirmó que el dirigente radical "parte de un error básico: las reglas de juego, las fija la Constitución y la Justicia, y en ese marco su postulación es absolutamente legítima. Así lo determinó el Poder Judicial y no hay nada más republicano que respetar las decisiones de los órganos de poder".