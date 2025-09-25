Martín Viola cruzó a Sánchez: "Mientras algunos se encierran en acusaciones vacías, Jaldo gobierna"

Martin Viola cruzó a Roberto Sánchez, quien cuestionó la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de tomarse licencia para dedicarse a la campaña con vistas a las elecciones del 26 de octubre.
En su cuenta de la red social X, el secretario de Energía y Servicios Públicos de la Provincia afirmó que el dirigente radical "parte de un error básico: las reglas de juego, las fija la Constitución y la Justicia, y en ese marco su postulación es absolutamente legítima. Así lo determinó el Poder Judicial y no hay nada más republicano que respetar las decisiones de los órganos de poder".
En la misma línea, el funcionario defendió la trayectoria del gobernador: "Osvaldo Jaldo no necesita privilegios: tiene el respaldo de una trayectoria de gestión concreta, con obras, soluciones y resultados que todos los tucumanos conocen. Nada de eso puede mostrar Sánchez, que es un eterno turista tucumano en la Ciudad de Buenos Aires".
Remarcó además que mientras algunos se enfocan en acusaciones, Jaldo continúa con su labor al frente del gobierno: "Es que mientras algunos se encierran en acusaciones vacías, Jaldo gobierna, gestiona y garantiza estabilidad. Tucumán necesita dirigentes que trabajen, no discursos de ocasión".
Por último, Viola sostuvo que "la Justicia Electoral ya habló. Si Sánchez quiere discutir, que lo haga en las urnas y no en las redes sociales o en los medios de comunicación".
