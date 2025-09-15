Secciones
Martín Viola defendió a Osvaldo Jaldo y respondió a las críticas de Federico Pelli

El secretario de Energía destacó la legitimidad democrática del gobernador y remarcó las obras concretas de gestión frente a las promesas electorales.

Hace 1 Hs

El secretario de Energía y Servicios Públicos de Tucumán, Martín Viola, salió al cruce de las declaraciones del candidato a diputado de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, quien había cuestionado al gobernador Osvaldo Jaldo.

“La diferencia es fundamental: Osvaldo Jaldo no llegó por acomodos ni por un lugar en una lista, sino por la voluntad popular de los tucumanos, expresada en las urnas. Esa legitimidad democrática es la que le da hoy la responsabilidad y la autoridad para gobernar”, sostuvo Viola.

En ese sentido, remarcó que lo que marca la diferencia son las soluciones concretas: “Hablar de proyectos es fácil, pero lo que transforma la vida de la gente son las obras de infraestructura, energía, agua, seguridad y desarrollo. Eso distingue a un dirigente con capacidad de gestión de quienes solo hacen promesas”.

Finalmente, el funcionario subrayó la cercanía del mandatario provincial con la ciudadanía. “La gente conoce a Jaldo porque lo ve trabajar todos los días para sacar a Tucumán del atraso, enfrentando los desafíos con hechos y no con consignas. Por eso es el único que hoy ofrece certezas y un camino posible para el futuro de nuestra provincia”, concluyó.

A su vez, el legislador Walter Daniel Herrera también cuestionó a LLA: "En política se puede ser nuevo, pero no improvisado. La gente de Tucumán no necesita discursos vacíos ni slogans importados de Buenos Aires, sino soluciones reales, concretas y cercanas". "La Libertad Avanza llegó al poder con promesas vacías y mentiras, como la dolarización que usaron para ilusionar a los argentinos. Hoy, en lugar de cumplir, tienen que explicar el escándalo de las coimas del 3% en el área de discapacidad", agregó.

"Eso es lo que demuestra la verdadera cara de este espacio: dicen ser lo nuevo, pero terminan siendo lo peor de la vieja política", sentenció.

