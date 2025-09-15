Martín Viola defendió a Osvaldo Jaldo y respondió a las críticas de Federico Pelli

A su vez, el legislador Walter Daniel Herrera también cuestionó a LLA: "En política se puede ser nuevo, pero no improvisado. La gente de Tucumán no necesita discursos vacíos ni slogans importados de Buenos Aires, sino soluciones reales, concretas y cercanas". "La Libertad Avanza llegó al poder con promesas vacías y mentiras, como la dolarización que usaron para ilusionar a los argentinos. Hoy, en lugar de cumplir, tienen que explicar el escándalo de las coimas del 3% en el área de discapacidad", agregó.