Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

El entrenador analizó el desarrollo del partido y marcó diferencias entre ambos tiempos. Señaló que en la primera mitad Argentinos manejó mejor la pelota, mientras que su equipo se mostró impreciso y apresurado. En el complemento, en cambio, destacó una mejora en la postura: “Fuimos un poquito más altos y manejamos mejor el partido”, explicó.