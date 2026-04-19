Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Julio César Falcioni asumió la responsabilidad tras la derrota de Atlético Tucumán y reconoció la preocupación por la racha negativa como visitante. “Yo soy responsable de este resultado”, afirmó, al tiempo que recordó que el equipo arrastra problemas fuera de casa desde hace más de un año.
El entrenador analizó el desarrollo del partido y marcó diferencias entre ambos tiempos. Señaló que en la primera mitad Argentinos manejó mejor la pelota, mientras que su equipo se mostró impreciso y apresurado. En el complemento, en cambio, destacó una mejora en la postura: “Fuimos un poquito más altos y manejamos mejor el partido”, explicó.
Sobre el gol que definió el encuentro, fue claro: se trató de una desatención en la marca tras un centro. “Perdimos el hombre”, resumió, y remarcó que son situaciones que intentan corregir durante la semana para evitar que se repitan.
Además, dejó entrever su malestar con algunas decisiones arbitrales y confirmó que varios jugadores terminaron con molestias físicas, lo que complica el armado del equipo. De cara a lo que viene, el mensaje fue directo: “Necesitamos sumar puntos, no queda otra”.