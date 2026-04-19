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La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

La muerte de la artista generó una profunda tristeza, pero también conmoción y horror. Según trascendió, la encontraron inconsciente en la pileta de un club privado de París.

Murió la actriz Nadia Farès tras un trágico accidente en una pileta en París Murió la actriz Nadia Farès tras un trágico accidente en una pileta en París Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Nadia Farès murió el 17 de abril en París tras sufrir un episodio cardíaco mientras nadaba en un club privado el pasado 12 de abril, según confirmaron sus hijas.
  • Farès fue hallada inconsciente en el fondo de la pileta y trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière. Permaneció cinco días en coma inducido antes de su fallecimiento.
  • La justicia francesa investiga el hecho, aunque no se detectaron irregularidades. Su deceso conmociona al cine internacional, donde era reconocida por su destacada trayectoria.
Resumen generado con IA

La actriz Nadia Farès murió luego de permanecer varios días internada en estado crítico tras sufrir un episodio cardíaco mientras nadaba en un club privado de París. La noticia fue confirmada por sus hijas, quienes pidieron respeto y privacidad en medio del duelo.

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El hecho ocurrió el 12 de abril y generó un fuerte impacto tanto en el ámbito artístico como entre sus seguidores, debido a la trayectoria que la intérprete había construido en el cine francés e internacional.

Qué se sabe del incidente que terminó con la vida de Nadia Farès

De acuerdo con información difundida por la agencia AFP, la actriz sufrió un desvanecimiento mientras realizaba actividad física en el agua. Testigos indicaron que, de manera repentina, dejó de sostenerse y no volvió a la superficie.

Tras varios minutos, fue hallada inconsciente en el fondo de la pileta, lo que activó un operativo de emergencia. Personal médico logró reanimarla en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde permaneció en coma inducido.

A pesar de los esfuerzos médicos, Farès falleció el 17 de abril, luego de cinco días internada en terapia intensiva.

El caso derivó en la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias del episodio. Según trascendió, hasta el momento no se detectaron elementos que indiquen irregularidades en lo ocurrido.

La muerte de la actriz provocó conmoción en la industria cinematográfica, donde era reconocida por su trabajo en diversas producciones y por su presencia tanto en Francia como en el ámbito internacional.

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