Jaldo: "Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida"

El mandatario subrayó la relevancia estratégica del área energética para la provincia: “Primero por la provisión del servicio, que es la calidad y la cantidad. Segundo, las obras de infraestructura, porque iniciaremos la obra de la doble terna de El Bracho - Villa Quinteros, y hemos inaugurado dos transformadores: el de Los Nogales y el de El Manantial, mientras que el de Alto Verde estará funcionando en treinta días”.