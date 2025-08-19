Secciones
Política

Jaldo: "Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida"

El gobernador anunció la incorporación como nuevo secretario de Energía. Destacó la importancia del área para garantizar calidad en el servicio.

Martín Viola. Martín Viola.
Hace 3 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este martes la designación de Martín Viola como nuevo secretario de Energía de la Provincia. El dirigente, que hasta mayo se desempeñó como secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, asumirá ahora un rol clave en la administración provincial.

"Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional que viene con una trayectoria reconocida, primero en un trabajo profesional personal, luego con un rol en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán", expresó Jaldo al anunciar la decisión.

El mandatario subrayó la relevancia estratégica del área energética para la provincia: “Primero por la provisión del servicio, que es la calidad y la cantidad. Segundo, las obras de infraestructura, porque iniciaremos la obra de la doble terna de El Bracho - Villa Quinteros, y hemos inaugurado dos transformadores: el de Los Nogales y el de El Manantial, mientras que el de Alto Verde estará funcionando en treinta días”.

En ese sentido, el gobernador recordó que la Provincia viene realizando una inversión significativa en materia de distribución eléctrica, lo que requiere una conducción firme del área. “Necesitamos un secretario que acompañe, que haga el seguimiento y que se haga cargo de un área tan importante”, concluyó Jaldo.

La palabra de Martín Viola

A través de las redes sociales, Viola agradeció la designación de Jaldo. "Asumo este desafío con la convicción de que el trabajo en equipo y el compromiso con nuestra provincia serán las claves para avanzar en un área tan estratégica para el desarrollo y el bienestar de los tucumanos", comentó

"La energía y los servicios públicos son pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y pondré todo mi esfuerzo para estar a la altura de esta enorme responsabilidad", remarcó.

A fines de mayo, Viola dejó el lugar que ocupaba en el municipio con sede de 9 de Julio y Lavalle. En su lugar fue designada Camila Giuliano, quien se desempeñaba como secretaria general.

