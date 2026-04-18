El chat inesperado entre Diego Poggi y Ricky Martin que se volvió viral: "Él me empezó a seguir"

El momento ocurrió durante la emisión de “Olvidate de todo”, en Urbana Play, en la noche del viernes 17 de abril, en simultáneo con la primera de las dos presentaciones del cantante en el Campo Argentino de Polo. Allí, Poggi tomó su teléfono y reveló que le había escrito a Martin por Instagram. Entre risas, admitió que no recibió respuesta al último mensaje, aunque sí había tenido interacción previa.