El chat inesperado entre Diego Poggi y Ricky Martin que se volvió viral: "Él me empezó a seguir"

Resumen para apurados
- El periodista Diego Poggi reveló en Urbana Play que Ricky Martin lo sigue en Instagram y mostró chats privados con el artista durante su gira por Buenos Aires este 17 de abril.
- El vínculo inició cuando el cantante siguió al comunicador. En los mensajes exhibidos en vivo, Martin confirmó su entusiasmo por arribar al país previo a sus shows en el Campo de Polo.
- La interacción se volvió tendencia viral en redes sociales, impulsando el interés por la estadía del boricua en Argentina y resaltando la espontaneidad mediática de Poggi.
Desde su llegada a la Argentina, cada aparición de Ricky Martin despierta la atención de sus fanáticos. En ese contexto, en las últimas horas Diego Poggi sorprendió al contar que mantuvo un inesperado ida y vuelta con el artista a través de redes sociales. El episodio se conoció durante su programa de radio, donde mostró el chat en vivo y desató una ola de reacciones.
El momento ocurrió durante la emisión de “Olvidate de todo”, en Urbana Play, en la noche del viernes 17 de abril, en simultáneo con la primera de las dos presentaciones del cantante en el Campo Argentino de Polo. Allí, Poggi tomó su teléfono y reveló que le había escrito a Martin por Instagram. Entre risas, admitió que no recibió respuesta al último mensaje, aunque sí había tenido interacción previa.
Consultado por su co-conductora, Anaís Castro, el periodista le cedió el celular para que revisara la conversación. “Ricky me contestó. El mensaje de hoy no, pero antes contestó”, dijo, entusiasmado, mientras crecía la expectativa en el estudio y entre la audiencia.
Al ver el chat, Castro reaccionó con sorpresa: “Estamos a una persona de Ricky Martin”, en referencia a la cercanía que evidenciaba el intercambio. En uno de los mensajes, Poggi había respondido a una historia del cantante con un “Ya llegás a Argentina”, a lo que el artista contestó: “Siii. Muchas ganas”.
El propio Poggi destacó que el vínculo comenzó de manera inversa a lo habitual. “No es que yo le hablé, sino que me empezó a seguir primero”, explicó, subrayando que fue el cantante quien tomó la iniciativa en Instagram. Ese detalle potenció el impacto del episodio en redes.
Durante la transmisión, Castro recordó que el comunicador ya había mencionado previamente ese seguimiento. Sin embargo, al mostrar el chat, Poggi se mostró algo incómodo y pidió cautela: “No digas todo, no digas todo”, advirtió mientras cubría parte de la pantalla.
El video del momento se viralizó rápidamente en distintas plataformas, especialmente en X, donde acumuló miles de interacciones en pocas horas. La mezcla de sorpresa, humor y espontaneidad impulsó la circulación de memes, capturas y comentarios.
Entre las reacciones, no faltaron las bromas de los usuarios sobre el acercamiento con la estrella internacional. “No me sorprende, a Ricky le encantan los argentinos”, escribió un internauta, mientras que otro comentó: “Poggi, te convertís en héroe, hacelo por nosotros”.
En paralelo, también resurgieron referencias a la vida privada del comunicador. Poggi mantiene una relación con un hombre de Jujuy desde 2022, algo que ya había compartido con su comunidad. Cuando lo presentó públicamente en Instagram, muchos seguidores destacaron el parecido con el cantante, a lo que respondió con humor: “Es mi Ricky Martin”.