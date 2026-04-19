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El tiempo en Tucumán: se espera mucha nubosidad y el regreso de las lluvias por la tarde

La temperatura mínima fue de 18 °C. A partir de mañana ingresará un frente frío. El pronóstico.

¿ÚLTIMO DÍA CÁLIDO? Se espera que esta noche ingrese un frente que provocaría el descenso de la térmica en toda la región. ¿ÚLTIMO DÍA CÁLIDO? Se espera que esta noche ingrese un frente que provocaría el descenso de la térmica en toda la región. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
  • La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
  • Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
Resumen generado con IA

Las condiciones climáticas cambiarán en las próximas horas en la región y el pronóstico del tiempo augura para hoy cielo mayormente cubierto, una temperatura máxima de 25 °C y el ingreso de un frente que provocará lloviznas por la noche y el descenso de la térmica a partir de mañana. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la jornada comenzó con cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima de 18 °C. La humedad fue de al menos un 80% y la visibilidad de alrededor de ocho kilómetros.

A lo largo de la mañana la térmica subirá y se espera que el sol caliente el mediodía, con una temperatura promedio de 26 °C. La humedad y la nubosidad se mantendrán por encima del 75%. 

Para la tarde la sensación térmica podría llegar hasta los 29 °C, mientras que la nubosidad descendería hasta el 50% y la humedad se mantendrá en torno al 75%. Los vientos serán suaves desde el sector sur. 

Antes del anochecer se esperan lloviznas leves en Yerba Buena y en el sur de la provincia. No se descartan precipitaciones aisladas en la capital, que podrían extenderse, de manera intermitente, durante la madrugada. La temperatura descenderá hasta los 21 °C. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, para el lunes se anuncian lluvias aisladas durante buena parte de la jornada, con un marcado descenso de la temperatura. La mínima sería de 17 °C y la máxima de 21 °C. 

Para el martes y el miércoles se esperan condiciones climáticas similares, aunque con neblinas por la mañana y algunas lloviznas por la tarde. A partir del jueves podrían mejorar, aunque la máxima sería de apenas 19 °C. El viernes saldría levemente el sol, con una máxima que no superaría los 17 °C.  

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