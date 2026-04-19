Día Mundial de Los Simpson: el origen oculto de la familia más famosa de la televisión

En esa primera versión, los personajes tenían un diseño más rudimentario y diferente al actual, algo que con el tiempo fue evolucionando gracias a mejoras técnicas y decisiones creativas. A pesar de su simpleza, ese pequeño segmento marcó el inicio de un camino que desembocaría en el estreno de la serie como programa independiente en 1989, con episodios de mayor duración.