Los Simpson confirmaron la muerte de otro personaje histórico y estallaron las redes sociales para despedir a Alice Glick

Con más de 35 años al aire, Los Simpson siguen marcando la cultura pop con su humor ácido y su interminable galería de personajes. Cada giro narrativo es noticia, y esta vez la serie volvió a sacudir a sus seguidores al confirmar la muerte de un personaje histórico: Alice Glick, la organista de la Iglesia de Springfield.
El anuncio generó una ola de nostalgia en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron si esta vez la muerte “iba en serio”.
Quién era Alice Glick y por qué su muerte impacta tanto
Alice Glick apareció por primera vez en 1991, en la segunda temporada de la serie, en el episodio “Three Men and a Comic Book”. Fue interpretada originalmente por Cloris Leachman, quien le dio vida a la viuda gruñona que contrataba a Bart para hacer tareas domésticas por apenas cincuenta centavos.
Tras la muerte de Leachman en 2021, la actriz Tress MacNeille asumió el rol durante las siguientes décadas.
En el episodio “Sashes to Sashes” de la temporada 37, emitido el 16 de noviembre, los fans fueron testigos de un momento inesperado:
Alice Glick colapsó sobre el órgano en plena ceremonia religiosa, sorprendiendo al Reverendo Alegría, a la congregación y a la familia Simpson.
“En cierto sentido, Alice vivirá para siempre a través de la música que creó. Pero en otro, sí, está tan muerta como un clavo”, confirmó el productor ejecutivo Tim Long a People.
Una muerte que reabre viejas confusiones
La muerte de Alice Glick generó confusión entre los fans debido a antecedentes insólitos:
en la temporada 23, el personaje parecía haber sido “asesinado” por una mascota robótica, pero luego regresó tanto como humana como en forma de fantasma. Muchos consideraron ese episodio no canónico.
Esta vez, sin embargo, los productores indicaron que la muerte es definitiva.
Las redes reaccionaron: tristeza, sorpresa y memes
En X (ex Twitter), el debate se encendió inmediatamente. Muchos usuarios expresaron tristeza; otros, incredulidad:
“¿Pero Alice no había muerto ya con las focas robóticas?”
“Cada vez que matan a un personaje, me acuerdo de Marge en el futuro ese raro”.
También se comparó su partida con otros momentos polémicos:
la muerte de Larry “The Barfly” Dalrymple el año pasado,
y la supuesta muerte de Marge Simpson en un episodio futurista (declarada no canónica).
El productor Matt Selman aclaró que estos movimientos muestran la vigencia emocional de la serie:
“Todavía hay gente que se preocupa profundamente por todos los personajes”.
La eterna discusión sobre el canon en Los Simpson
Los productores aprovecharon la repercusión para recordar un punto clave:
Los Simpson no tiene un canon rígido.
Las líneas temporales cambian, las muertes se revierten y los personajes regresan cuando el guion lo pide. Por eso, cada muerte definitiva siempre genera debate.
Incluso aclararon que, pese a los rumores, el profesor Dewey Largo está vivo.
Todos los personajes que murieron en Los Simpson
La muerte de Alice Glick se suma a una lista histórica de personajes que abandonaron la serie a lo largo de sus más de 700 episodios. Entre los más recordados:
Encías “Sangrantes” Murphy – Temporada 6
Beatrice Simmons – Temporada 7
Frank Grimes – Temporada 8
Lionel Hutz y Troy McClure – Retirados tras la muerte de Phil Hartman
Maude Flanders – Temporada 11
Ámbar Simpson – Temporada 18
Mona Simpson – Temporada 19
Tony “El Gordo” – Temporada 22
Rabino Hyman Krustofsky – Temporada 26
Edna Krabappel – Homenaje en temporadas 25/26
Con Alice Glick, Springfield pierde a una de sus habitantes más longevas y curiosas: una figura aparentemente menor, pero profundamente querida por su peso en la memoria emocional de los fans.
Una despedida que refuerza el impacto cultural de la serie
La muerte de Alice Glick confirma que, incluso después de 37 temporadas, Los Simpson siguen siendo una máquina de generar conversación global. Cada personaje —por más pequeño que parezca— forma parte del vasto universo emocional que la serie construyó durante décadas.
Y aunque Springfield nunca deja de cambiar, su impacto en la audiencia permanece intacto.