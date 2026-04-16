Ocho capítulos de tensión absoluta: cuál es el éxito global que estrena su segunda temporada en Netflix

Netflix lanzó la segunda tanda de episodios pertenecientes a su aclamada obra dramática. Según el reporte, Bronca 2 promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año dentro de la aplicación. La plataforma digital apostó por transformar este relato en una franquicia antológica capaz de renovar el interés del público sin depender de una continuidad directa.