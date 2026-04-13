El secreto en tu taza: un estudio reveló que dos bebidas del desayuno pueden ayudar a prevenir la demencia

Moderación y hábitos saludables

A pesar de los resultados alentadores, los expertos piden cautela y no caer en excesos. David Kao, especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, advierte que no es necesario forzarse a beber más si uno no tiene el hábito. "La evidencia no demuestra que sea necesario eliminar el desayuno para mantenerse saludable", afirma, pero aclara que existen otros factores, como el estatus socioeconómico o los hábitos de lectura matutinos, que también influyen.