El secreto en tu taza: un estudio reveló que dos bebidas del desayuno pueden ayudar a prevenir la demencia

Resumen para apurados
- Un estudio de Harvard publicado en JAMA reveló que beber café o té diariamente reduce hasta un 18% el riesgo de demencia al proteger el cerebro contra el deterioro cognitivo.
- Tras analizar a 130.000 personas, se determinó que la cafeína y compuestos bioactivos reducen la inflamación y el estrés oxidativo en quienes consumen de dos a tres tazas diarias.
- El hallazgo posiciona a estas infusiones como aliados preventivos, aunque expertos advierten que no sustituyen hábitos clave como el ejercicio físico y una alimentación saludable.
Muchas veces pensamos que para cuidar el cerebro en el futuro debemos renunciar a ciertos placeres actuales. Sin embargo, la ciencia trae buenas noticias para quienes disfrutan de su ritual matutino. Investigaciones recientes sugieren que el café y el té, las dos infusiones más populares del mundo, podrían ser aliados inesperados en la lucha contra el deterioro cognitivo y la demencia.
Un estudio publicado recientemente en la revista JAMA analizó los hábitos de más de 130.000 personas y determinó que el consumo moderado de cafeína tiene una asociación directa con una mejor salud mental a largo plazo. Los datos, extraídos de investigaciones de la Universidad de Harvard, indican que no hace falta excederse para notar los beneficios; de hecho, el equilibrio parece ser la clave.
Los beneficios de la cafeína
Según Daniel Wang, autor principal del estudio y profesor en la Escuela de Salud Pública de Harvard, los bebedores de café de mediana edad tienen un 18% menos de probabilidades de desarrollar demencia, mientras que en los amantes del té el riesgo se reduce en un 14%. Lo curioso es que este efecto protector no se observó en las versiones descafeinadas, lo que pone el foco sobre la cafeína como componente esencial.
Este artículo publicado en CNN, destaca que el impacto positivo se da principalmente en quienes consumen de dos a tres tazas de café o una o dos de té al día. No se trata solo de mantenerse despierto, sino de cómo estos componentes interactúan con nuestro sistema nervioso a lo largo de las décadas.
Por qué el café protege el cerebro
La explicación detrás de este fenómeno va más allá de un simple estímulo energético. El café es una mezcla compleja de cientos de compuestos bioactivos. "Contiene cafeína junto con cientos de compuestos bioactivos que influyen en la inflamación, el metabolismo de la glucosa y el estrés oxidativo", explica Sara Mahdavi, especialista en ciencias nutricionales de la Universidad de Toronto.
Estos procesos son fundamentales porque el estrés oxidativo es uno de los principales responsables del daño celular que conduce al envejecimiento. Al reducir la inflamación y mejorar la función vascular, estas bebidas ayudan a que el cerebro se mantenga "joven" y resistente ante posibles enfermedades neurodegenerativas.
Moderación y hábitos saludables
A pesar de los resultados alentadores, los expertos piden cautela y no caer en excesos. David Kao, especialista de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, advierte que no es necesario forzarse a beber más si uno no tiene el hábito. "La evidencia no demuestra que sea necesario eliminar el desayuno para mantenerse saludable", afirma, pero aclara que existen otros factores, como el estatus socioeconómico o los hábitos de lectura matutinos, que también influyen.
Por su parte, Mahdavi es tajante al recordar que una infusión no hace milagros por sí sola: "El café no sustituye a los hábitos saludables para el cerebro que están bien establecidos", sostiene. La actividad física regular, una buena higiene del sueño y una dieta basada en alimentos integrales siguen siendo los pilares fundamentales para llegar a la vejez con una mente ágil y lúcida.