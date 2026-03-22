Revolución vs. re-evolución: la bendita fricción de aprender

En el laburo de los adultos, automatizar un proceso aburrido de Excel es eficiencia pura. Pero en la cabeza de un changuito de primaria, de un adolescente en la secundaria, o incluso de un investigador postdoctoral, esos procesos “lentos y aburridos” son los ladrillos que construyen el andamiaje del intelecto. “El aprendizaje requiere esfuerzo; naturalmente, las personas tenderán a tomar el camino fácil”, advirtieron. Si el silicio les saca ese peso de encima, les estamos atrofiando el destino antes de que arranquen a caminar.