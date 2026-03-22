Revolución vs. re-evolución: la bendita fricción de aprender

Fundador de FALK AI, FALK Impellers y FALK Advertising Matters, Miembro de Pieper AI y Selected Power User por Google DeepMind. Es pensador, comunicador, formador e impulsor de innovación y transformación.
Nos vendimos la idea de que el “éxito es hacer todo más rápido y sin esfuerzo”. Pero en la educación, la comodidad es una trampa letal.
Si le delegamos a la máquina la incomodidad de pensar, nos convertimos en tontos e inútiles. Quede esto claro de entrada. La Inteligencia Artificial Generativa no vino para hacerte la tarea fácil; vino para obligarte a transpirar el bocho en ligas mayores. El tema es que eso depende de vos, de que no seas un vago. ¡No me peguen soy Giordano!
Hace unas semanas, en la cumbre de Davos de este 2026, el premio Nobel y capo de Google DeepMind, Demis Hassabis, tiró una advertencia que pasó medio desapercibida entre tanto ruido financiero. Hablando sobre el futuro, cruzó miradas con expertos en biología evolutiva y coincidieron en un diagnóstico brutal: el mayor peligro para las nuevas generaciones es el “atajo”.
En el laburo de los adultos, automatizar un proceso aburrido de Excel es eficiencia pura. Pero en la cabeza de un changuito de primaria, de un adolescente en la secundaria, o incluso de un investigador postdoctoral, esos procesos “lentos y aburridos” son los ladrillos que construyen el andamiaje del intelecto. “El aprendizaje requiere esfuerzo; naturalmente, las personas tenderán a tomar el camino fácil”, advirtieron. Si el silicio les saca ese peso de encima, les estamos atrofiando el destino antes de que arranquen a caminar.
Revolución no es Re-Evolución
Tenemos que desarmar un verso que suena más que canción de Tini: “La IA es la Quinta Revolución Industrial”. ¡Falso! Las revoluciones industriales —la máquina de vapor, la electricidad, el microchip— cambiaron lo que hacemos. Transformaron la fábrica, la oficina y la logística. Eran herramientas externas que multiplicaban el músculo o la velocidad.
Pero el Razonamiento Computacional —lo que el marketing insiste en llamar “Inteligencia Artificial”— es una fiera distinta. Esta tecnología cambia lo que somos. Nos empuja a una Re-Evolución de especie: el salto del Homo sapiens al Homo Augmentus. Ya no estamos tercerizando la fuerza bruta; estamos interactuando directamente con una simulación matemática de nuestro propio lenguaje y de nuestra propia lógica. Y eso toca el alma de la condición humana.
Ninguno de los inventos de las 4 revoluciones industriales tenían la capacidad de crear nuevos datos, de contar historias. El Razonamiento Computacional, sí. Ahí radica su “poder poderoso vitaminado” que nos cuesta terminar de dimensionar.
La trampa del modelo bancario y la “Fricción Cognitiva”
El sistema educativo global, desde la escuela pública de barrio hasta la universidad privada más top, está en estado de shock. ¿Por qué? Porque durante dos siglos operó bajo el “modelo bancario” del que hablaba el pedagogo Paulo Freire: el alumno era una vasija vacía donde el docente “depositaba” los datos.
Ese modelo obviaba el roce. Quería respuestas rápidas, memoria fotográfica y estandarización de fábrica. Pero hoy, la repetición y la gestión del dato crudo son territorio exclusivo del silicio. Si nuestra forma de enseñar (o de aprender) se puede resolver con un “copy-paste” de ChatGPT, lamento decirte que estamos formando potenciales naboletis digitales.
Acá entra el concepto clave que desvela a la neurociencia educativa actual: la Fricción Cognitiva. O como me gusta a mi redefinir: Fricción Cognitiva Necesaria (FCN).
Aprender tiene que incomodar. Aprender exige que el cerebro transpire, que dude, que se frustre y que choque a doscientos kilómetros por hora contra ideas que no entiende. Si un chico usa la IA para que le resuma un texto de 40 páginas en tres viñetas con emojis, no está aprendiendo; está practicando la “indefensión aprendida”. Evitó la fricción y, por lo tanto, apagó su propia chispa. La máquina resolvió el problema, pero el sujeto se volvió un poco más inútil.
El Re-Renacimiento Humanista (Mi ingenuidad terca)
Por eso sostengo —y sé que suena a ingenuidad terca en medio de un mundo cruzado por guerras, cinismo y crisis económicas— que estamos parados en la puerta de un Re-Renacimiento Humanista.
La máquina nos va a obligar a dejar de competir en la memorización de manuales para obligarnos a volver a lo esencial. Para sobrevivir y dominar esta era, el Homo Augmentus necesita forjar cuatro virtudes innegociables:
Curiosidad: La rebelión del asombro.
Creatividad: El fuego de lo único (y lo asimétrico).
Pensamiento Analítico: La matemática de las palabras.
Pensamiento Crítico: Tu escudo anti-algoritmo.
Este va a ser nuestro mapa de ruta. Durante los próximos cuatro domingos, vamos a desarmar cada una de estas virtudes para entender cómo aplicarlas en la mesa de tu casa y en el aula.
El Desafío de la Semana
Te dejo una tarea. Entrá a NotebookLM de Google (notebooklm.google.com). Es un modelo de frontera que razona exclusivamente sobre los documentos que vos le subís.
El reto: No le pidas que te “resuma” nada. Subí tres textos complejos que tengas que estudiar o analizar para tu laburo. En lugar de buscar el atajo, exigile fricción.
Usá la máquina para hacer pesas con el cerebro, no para apagarlo. Nos vemos en 7 días.