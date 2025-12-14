Pasamos de "ver para creer" a "no poder creer lo que vemos"

Con esa confesión de una verdad que fue una mentira, Han van Meegeren quebró el silencio de su interrogatorio en 1945. El cargo era altísima traición a la patria por vender patrimonio nacional a los nazis, un delito que en la Holanda de posguerra se pagaba con el pelotón de fusilamiento. Los fiscales tenían el recibo, la foto y la obra recuperada de la colección personal del jerarca nazi Hermann Göring; la evidencia física era irrebatible. O eso creían.