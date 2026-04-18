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Cuáles son los montos de las Pensiones por Invalidez Laboral: aumentos y requisitos para acceder en abril

Anses publicó a comienzos de mes cuáles eran las nuevas cifras del beneficio otrogado a personas con discapacidad.

Pensiones No contributivas por Invalidez Laboral: cuáles son los montos de abril Pensiones No contributivas por Invalidez Laboral: cuáles son los montos de abril (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES actualizó en abril los montos de pensiones por invalidez laboral en Argentina a $336.223,52 (incluye bono) para personas que acrediten una incapacidad física del 66% o más.
  • El alza del 2,90% surge de la fórmula de movilidad por IPC. Se requiere el Certificado Médico Oficial digital y no ser titular de otras jubilaciones para acceder al beneficio.
  • Este ajuste busca mitigar el impacto de la inflación en sectores vulnerables, mientras el Ejecutivo nacional refuerza el control y la transparencia en el acceso a estas prestaciones.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comunicó a comienzos de este nuevo mes cuáles eran los fondos destinados para las pensiones no contributivas por Invalidez Laboral. En el escenario de cambios en el acceso a este régimen que desde el año pasado encaminó el Gobierno Nacional sobre la idoneidad de los titulares, el organismo previsional anunció cuáles serán los nuevos montos que corresponderán a los destinatarios.

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En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano anunció que Anses otorgaría un aumento del 2,90% a las asignaciones por incapacidad profesional, en el contexto de las prestaciones previsionales como jubilaciones y retiros que también tendrán incrementos en este período. La modificación de las cifras se condice con el Índice de Precios al Consumidor por la fórmula de movilidad adoptada ya hace algunos años, donde los haberes se rigen por los valores de la inflación.

Actualización de haberes y bonos vigentes

Para el caso de quienes poseen haberes mínimos se suma el refuerzo de $70 mil, lo que modifica considerablemente los montos finales. Con la oficialización del incremento del 2,90% —basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero—, el haber neto de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se ubicó en $266.223,52.

Sin embargo, gracias a la vigencia del plus económico de $70.000, el monto total de bolsillo que percibirán los beneficiarios este mes asciende a $336.223,52. Es importante destacar que estas prestaciones equivalen al 70% de una jubilación mínima, la cual tras la actualización alcanzó los $380.319,31 (sin contar el bono). Este ajuste busca morigerar el impacto del costo de vida de los últimos meses en los sectores de mayor vulnerabilidad social.

Requisitos y gestión del trámite en 2026

En cuanto a los criterios de acceso, el organismo recordó que la Pensión No Contributiva por Incapacidad Física está destinada a personas que acrediten una limitación para trabajar del 66% o más. Para ello, es indispensable contar con el Certificado Médico Oficial (CMO), el cual debe gestionarse en hospitales públicos o centros de salud autorizados.

A diferencia de otros beneficios, para esta cobertura no se requiere el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sino específicamente el documento médico digital. Entre las condiciones vigentes para este año, los solicitantes deben ser argentinos nativos o naturalizados (con 10 años de residencia mínima si son extranjeros) y no deben superar los 65 años de edad.

Cómo acceder a la Pensión por Invalidez Laboral

El Gobierno puso bajo la lupa la incompatibilidad de ingresos. El beneficiario no puede ser titular de ninguna otra jubilación o pensión al momento de solicitarla.

El trámite para iniciar la solicitud sigue siendo gratuito y personal, y puede realizarse a través de la plataforma "Mi ANSES" con la Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de recurrir a gestores externos.

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