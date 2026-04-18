Cuáles son los montos de las Pensiones por Invalidez Laboral: aumentos y requisitos para acceder en abril

En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano anunció que Anses otorgaría un aumento del 2,90% a las asignaciones por incapacidad profesional, en el contexto de las prestaciones previsionales como jubilaciones y retiros que también tendrán incrementos en este período. La modificación de las cifras se condice con el Índice de Precios al Consumidor por la fórmula de movilidad adoptada ya hace algunos años, donde los haberes se rigen por los valores de la inflación.