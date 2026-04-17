Plazo extendido: ¿cómo acceder al beneficio de $85.000 de Anses en abril?

La Ayuda Escolar proporcionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrá gestionarse de forma digital incluso en abril. El organismo previsional acordó que el plazo de inscripción se extiende en este mes, de manera que las familias con hijos en edad escolar puedan acceder a este beneficio que se fijó en $85.000 si aún no percibieron de manera automática el refuerzo o si no pudieron validar aún los datos escolares.

En abril del 2026, el ANSES señaló que los padres de menores de edad podrán gestionar la Ayuda Escolar en el mes de abril de manera digital si aún no pudieron validar la documentación académica necesaria para destrabar los fondos de este beneficio económico. Para ello deberán presentar el certificado de actividad escolar en la plataforma de ANSES que aún puede publicarse ante la entidad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que aquellos titulares que no percibieron de manera automática el refuerzo educativo pueden gestionarlo durante todo este mes. En abril de 2026, las familias cuentan con una ventana clave para acceder a este pago único de $85.000 por cada hijo en edad escolar, un alivio destinado a cubrir los costos de útiles e indumentaria.

El beneficio alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema SUAF. El requisito fundamental es la presentación del certificado de escolaridad, trámite que permite destrabar los fondos para quienes aún no tienen regularizada la documentación académica de los menores ante el organismo previsional.

La Ayuda Escolar está destinada a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años inclusive, que asistan a niveles inicial, primario o secundario. Es importante destacar que, en el caso de hijos con discapacidad, no rige un límite de edad siempre que la escolarización esté vigente.

Una vez que el certificado es cargado y aprobado por la ANSES, el depósito se realiza de manera automática en la misma cuenta donde se percibe el haber mensual. El plazo para la acreditación del dinero puede demorar hasta 60 días después de realizada la validación.