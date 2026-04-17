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Plazo extendido: ¿cómo acceder al beneficio de $85.000 de Anses en abril?

Los beneficiarios de la AUH y el Sistema SUAF podrán percibir la Ayuda Escolar proporcionada por el organismo previsional en una ventana que se extiende por todo abril.

Cómo acceder al beneficio de Anses en abril de 2026. Cómo acceder al beneficio de Anses en abril de 2026. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses extendió durante todo abril el plazo para gestionar la Ayuda Escolar de $85.000 por hijo. Beneficiarios de AUH y SUAF pueden solicitarla digitalmente si no la cobraron aún.
  • El trámite requiere cargar el formulario PS 2.68 firmado por la escuela en la web de Anses. Alcanza a menores de 17 años y el pago se acredita hasta 60 días tras la validación.
  • Este refuerzo busca aliviar el costo de útiles e indumentaria. Al combinarse con la asignación mensual, un beneficiario de AUH podría percibir más de $194.000 por hijo este mes.
Resumen generado con IA

La Ayuda Escolar proporcionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrá gestionarse de forma digital incluso en abril. El organismo previsional acordó que el plazo de inscripción se extiende en este mes, de manera que las familias con hijos en edad escolar puedan acceder a este beneficio que se fijó en $85.000 si aún no percibieron de manera automática el refuerzo o si no pudieron validar aún los datos escolares.

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En abril del 2026, el ANSES señaló que los padres de menores de edad podrán gestionar la Ayuda Escolar en el mes de abril de manera digital si aún no pudieron validar la documentación académica necesaria para destrabar los fondos de este beneficio económico. Para ello deberán presentar el certificado de actividad escolar en la plataforma de ANSES que aún puede publicarse ante la entidad.

Plazo adicional y a quiénes alcanza este beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que aquellos titulares que no percibieron de manera automática el refuerzo educativo pueden gestionarlo durante todo este mes. En abril de 2026, las familias cuentan con una ventana clave para acceder a este pago único de $85.000 por cada hijo en edad escolar, un alivio destinado a cubrir los costos de útiles e indumentaria.

El beneficio alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema SUAF. El requisito fundamental es la presentación del certificado de escolaridad, trámite que permite destrabar los fondos para quienes aún no tienen regularizada la documentación académica de los menores ante el organismo previsional.

Cómo realizar el trámite digital

El proceso para obtener el extra de $85.000 se realiza íntegramente de forma virtual a través de la plataforma oficial. Los pasos a seguir son:

  • Descargar el formulario: Ingresar a Mi ANSES y bajar el Formulario PS 2.68.
  • Certificación escolar: Llevar el documento a la institución educativa para que sea firmado por las autoridades correspondientes.
  • Carga en la web: Subir una foto nítida del formulario completo en la sección "Hijos > Presentar Certificado Escolar" de la aplicación o el sitio oficial.

    • Requisitos y plazos de cobro

    La Ayuda Escolar está destinada a niños y adolescentes de entre 45 días y 17 años inclusive, que asistan a niveles inicial, primario o secundario. Es importante destacar que, en el caso de hijos con discapacidad, no rige un límite de edad siempre que la escolarización esté vigente.

    Una vez que el certificado es cargado y aprobado por la ANSES, el depósito se realiza de manera automática en la misma cuenta donde se percibe el haber mensual. El plazo para la acreditación del dinero puede demorar hasta 60 días después de realizada la validación.

    Impacto en el bolsillo: ¿cuánto se cobra en total?

    Al sumar este refuerzo al haber base actualizado por movilidad, el monto final que perciben las familias se potencia. Por ejemplo, un beneficiario de la AUH puede alcanzar un ingreso de bolsillo superior a los $194.000 por hijo al combinar la asignación mensual con el extra escolar de abril. En el caso de los trabajadores bajo el régimen SUAF, aunque el monto final depende del rango salarial, el valor de la Ayuda Escolar se mantiene fijo en los $85.000 por cada estudia​nte.

    Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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