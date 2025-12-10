Conocé el cronograma de pagos del aguinaldo para los estatales tucumanos

Después de la confirmación de un bono de fin de año, desde el Gobierno de la provincia informaron el cronograma de pago del aguinaldo para los empleados públicos, que comenzará el próximo jueves y que incluirá a los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, entes autárquicos, municipios, comunas y jubilados fuera de convenio.
Si bien estará segmentado, está previsto que el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) se concrete entre el jueves 18 y el sábado 20. Desde esas fechas, los montos estarán disponibles en todos los cajeros automáticos de la provincia.
Cronograma oficial de pagos del aguinaldo
Jueves 18
- Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policía – Dirección Gral. de Institutos Penales)
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Obispo Colombres
- Instituto Provincial de Lucha Contra el Alcoholismo
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Sociedad Aguas del Tucumán
Viernes 19
- Educación – Establecimientos Provinciales
(Esc. Provinciales – Rep. 18 / Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Rep. 26 – Rep. 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Poder Judicial
(Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Sábado 20
- Municipios del Interior
- Comunas Rurales
- Jubilados fuera de Convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.yM.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.yS.)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación – Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Privados Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)