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Fin de semana con calor y tormentas en el NOA: qué dice el pronóstico

Este sábado será tranquilo en cuanto a las condiciones meteorológicas en la región Noroeste, pero el domingo algunas provincias esperan tormentas de alta intensidad, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar daños y accidentes.

Fin de semana con calor y tormentas en el NOA: qué dice el pronóstico Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por LA GACETA Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas por calor y tormentas intensas para este domingo en gran parte del NOA, afectando a cinco provincias de la región con un clima inestable y muy húmedo.
  • Tras un sábado cálido con máximas de hasta 30°C, el domingo se activará el sistema de alerta temprana por lluvias fuertes en Tucumán, Salta, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero.
  • Se recomienda extremar precauciones ante posibles riesgos y accidentes. El fenómeno marcaría el inicio de un leve descenso térmico tras las altas temperaturas del fin de semana.
Resumen generado con IA

Los días del fin de semana estarán marcados por la calidez en la región NOA, pero también por una humedad severa. Las precipitaciones no serán las habituales durante estos dos días, sino que variarán en intensidad, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció que cinco de las seis provincias que comprenden la región estarán bajo alerta por tormentas el domingo. En la mayoría de los casos, la advertencia regirá a partir de la tarde.

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Pronóstico de Catamarca

Las temperaturas del fin de semana serán entre cálidas y agradables en Catamarca, con un descenso leve el domingo. El sábado, el termómetro marcará entre 20 °C y 29 °C y, el domingo, entre 18 °C y 26 °C. Para la tarde de este sábado se esperan lluvias aisladas, después de la neblina de la mañana. El domingo empezará con un cielo nublado y desde la tarde empezará a regir una alerta meteorológica por tormentas al sudoeste de la provincia. Las zonas afectadas serán Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, San Fernando, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Pronóstico de Jujuy

Los días de descanso estarán marcados por las precipitaciones a partir de la tarde de este sábado. Serán lluvias aisladas hasta el domingo a la tarde, pero a la noche habrá tormentas. No tendrán la suficiente intensidad como para activar una alerta meteorológica. La temperatura oscilará entre los 15 °C y 25 °C, con una máxima levemente inferior el domingo.

Pronóstico de La Rioja

En La Rioja, la humedad marcó un 90% por la mañana del sábado. Será un fin de semana cálido con mínimas de 18 °C y 16 °C y máximas de 28 °C y 27 °C. El sábado estará mayormente nublado, al igual que el domingo por la madrugada y la mañana. Pero el SMN anunció alerta por tormentas para el sudeste de la provincia la mañana del domingo. Las regiones comprometidas son Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza.

Pronóstico de Salta

El SAT anunció que gran parte de Salta estará bajo alerta meteorológica el domingo por la noche. Las zonas afectadas por las tormentas serán Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rivadavia y Rosario de la Frontera. El sábado habrá lluvias aisladas con una temperatura máxima de 24 °C. El domingo, la marca del termómetro oscilará entre los 16 °C y 24 °C y durante todo el día habrá lluvias aisladas.

Pronóstico de Santiago del Estero

Santiago del Estero será la provincia más cálida de la región este sábado, porque la máxima alcanzará los 30 °C. El domingo, en cambio, será de 27 °C, pero toda la provincia ingresará en alerta por tormentas. En algunas zonas las precipitaciones de mayor intensidad empezarán a la mañana y terminarán a la noche; pero, en otras, habrá tormentas solo por la noche.

Pronóstico de Tucumán

Tucumán tendrá este sábado una temperatura máxima que alcanzará los 27 °C. El domingo será apenas inferior, porque la máxima llegará a los 25 °C con una mínima que se hará sentir en 18 °C durante la mañana. La alerta por tormentas regirá la tarde y la noche del domingo en Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena y, además, en las zonas bajas de Chicligasta, Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

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