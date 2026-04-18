Fin de semana con calor y tormentas en el NOA: qué dice el pronóstico

Pronóstico de Catamarca

Las temperaturas del fin de semana serán entre cálidas y agradables en Catamarca, con un descenso leve el domingo. El sábado, el termómetro marcará entre 20 °C y 29 °C y, el domingo, entre 18 °C y 26 °C. Para la tarde de este sábado se esperan lluvias aisladas, después de la neblina de la mañana. El domingo empezará con un cielo nublado y desde la tarde empezará a regir una alerta meteorológica por tormentas al sudoeste de la provincia. Las zonas afectadas serán Ambato, Ancasti, Capayán, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, San Fernando, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.