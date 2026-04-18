Tormentas y vientos fuertes: fin de semana con alerta meteorológica en nueve provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h en nueve provincias del centro, sur y cordillera del país durante este fin de semana.
- Ráfagas intensas afectan a la Patagonia y Cuyo, incluyendo viento Zonda en Mendoza, mientras que Buenos Aires, Córdoba y La Pampa registran lluvias aisladas y granizo.
- Se prevé que el frente avance hacia el norte este domingo, provocando un descenso térmico y las primeras nevadas potentes del año en zonas cordilleranas seleccionadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un fin de semana marcado por condiciones atípicas. El centro y sur del país se encuentran bajo alertas meteorológicas amarilla y naranja por la ocurrencia de tormentas y vientos fuertes. En total, nueve provincias resultarán afectadas este sábado, según el Sistema de Alerta Temprana (SAT).
El domingo, en cambio, las zonas comprometidas se trasladarán hacia el centro-norte y norte del país. En este caso, la mayoría de las zonas señaladas se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas, pero dos provincias esperan las primeras nevadas potentes del año.
Sábado de alerta meteorológica naranja y amarilla
En la Patagonia, las zonas que serán afectadas por el fenómeno meteorológico más potente serán el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En todos los casos, la alerta naranja corresponde a regiones de la cordillera en las que se esperan lluvias intensas durante esta mañana. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros. Las lluvias podrán mezclarse con nieve.
Gran parte de la provincia de Chubut –sin un cuadrante al sudoeste– y todo Río Negro y Neuquén están bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste que se darán desde la mañana hasta la tarde. Alcanzarán velocidades de hasta 65 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 100. Estas condiciones se repetirán en las zonas cordilleranas de San Juan –en la mitad sudoeste– y el oeste de Mendoza. Además, el sur de Mendoza tendrá viento Zonda.
Desde una pequeña región en Río Negro hacia el norte, hay provincias que esperan tormentas. Es el caso del sur de San Luis y Córdoba, el oeste y sudoeste de Buenos Aires y los dos tercios del centro y este de La Pampa. La zona con tormentas de mayor duración será San Luis, porque las precipitaciones empezarán la tarde de este sábado y se extenderán hasta la tarde del domingo. En La Pampa, en cambio, empezarán por la mañana y terminarán a la noche y, en Buenos Aires, solo habrá tormentas por la tarde y la noche de este sábado.
Se esperan tormentas aisladas, de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrían estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros que pueden ser superados de forma localizada en algunas regiones.