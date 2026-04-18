Tormentas y vientos fuertes: fin de semana con alerta meteorológica en nueve provincias

Desde una pequeña región en Río Negro hacia el norte, hay provincias que esperan tormentas. Es el caso del sur de San Luis y Córdoba, el oeste y sudoeste de Buenos Aires y los dos tercios del centro y este de La Pampa. La zona con tormentas de mayor duración será San Luis, porque las precipitaciones empezarán la tarde de este sábado y se extenderán hasta la tarde del domingo. En La Pampa, en cambio, empezarán por la mañana y terminarán a la noche y, en Buenos Aires, solo habrá tormentas por la tarde y la noche de este sábado.