Cómo estará el tiempo durante este fin de semana en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sábado el cielo estará mayormente nublado y que la temperatura mínima en la capital tucumana rondará los 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 27 °C, con una térmica cercana a los 29 °C. Por la noche no se descartan algunas precipitaciones aisladas, sobre todo en el sur de la provincia.