Cómo estará el tiempo durante este fin de semana en Tucumán

Resumen para apurados
- Tucumán enfrentará una ola de calor toda la semana con máximas superiores a 30 °C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional ante el ingreso de una masa de aire cálido.
- La jornada inició con 22 °C de mínima y térmicas que rozan los 36 °C. El pronóstico prevé alta humedad y nubosidad variable, manteniendo condiciones de calor extremo hasta el jueves.
- Se espera un cambio el viernes con posibles lluvias que bajarán la temperatura el domingo. No obstante, el alivio será breve, ya que otro frente cálido regresaría el lunes siguiente.
El pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana marcado por condiciones climáticas inestables, que promete jornadas con algo de sol, mucha humedad y nubosidad, además del ingreso de un frente frío que provocaría lluvias el domingo y el descenso de la temperatura a partir del lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sábado el cielo estará mayormente nublado y que la temperatura mínima en la capital tucumana rondará los 18 °C, mientras que la máxima alcanzaría los 27 °C, con una térmica cercana a los 29 °C. Por la noche no se descartan algunas precipitaciones aisladas, sobre todo en el sur de la provincia.
El domingo las condiciones climáticas serán similares durante la mañana y la tarde, con una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C. La humedad se mantendrá por encima del 80% y desde la tarde se esperan lloviznas aisladas, que aumentarán de frecuencia durante la noche.
Todo esto repercutirá en el estado del tiempo de la próxima semana, para la que se anticipan lluvias, durante el lunes, y temperaturas mínimas de entre 13 °C y 15 °C, mientras que las máximas no superarían los 20 °C.