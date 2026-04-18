Amenazas de tiroteos en escuelas: un cartucho en un aula agrava la preocupación

Resumen para apurados
- Autoridades de Tucumán intervienen en múltiples escuelas tras amenazas de tiroteos y el hallazgo de un cartucho en un aula esta semana para prevenir ataques y dar seguridad.
- Los incidentes incluyen mensajes en baños y redes, junto al hallazgo de munición. Se realizaron 14 operativos policiales en el este provincial ante la escalada de intimidaciones.
- El Gobierno aplicará el peso de la ley ante estos delitos. Se reforzaron controles de mochilas y custodia policial para mitigar el temor y prevenir futuros episodios de violencia.
Frases como “Tiroteo mañana” o “Van a morir todos” aparecieron en paredes de baños, pupitres y redes sociales, lo que activó intervenciones policiales en múltiples escuelas de Tucumán y generó un clima de preocupación en la comunidad educativa.
Solo en el este provincial, las fuerzas de seguridad realizaron al menos 14 intervenciones en establecimientos de Banda del Río Salí, Alderetes, Bella Vista, Los Ralos y Los Puestos. En algunos edificios se dispuso custodia policial para llevar tranquilidad.
Uno de los episodios más sensibles ocurrió en la escuela Pilotos Niñas de Ayohuma, en Banda del Río Salí, donde directivos encontraron un cartucho de arma de fuego calibre 11.25 mm en la ventana de un aula. El hallazgo motivó la intervención de Criminalística, según confirmó el comisario general Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este.
Otro hecho se registró en el colegio San José de Bella Vista, donde un alumno detonó un petardo dentro del establecimiento. La explosión generó temor entre los estudiantes y provocó corridas. El episodio no fue tipificado como delito, pero las autoridades aplicaron sanciones.
En la escuela Gutiérrez, en Alderetes, también se detectó un grafiti con una advertencia de tiroteo en el baño de mujeres. Dos semanas antes, en ese mismo establecimiento, el Gabinete Psicopedagógico del Ministerio de Educación intervino tras la circulación de una imagen de un alumno con un arma dentro del baño, informaron fuentes oficiales.
Reacción en las escuelas
Ante este escenario, se reforzaron los controles dentro de las instituciones. Antes del ingreso a clases, docentes revisaron mochilas y advirtieron a los estudiantes que estos mensajes constituyen un delito.
En la puerta de la escuela Los Gutiérrez, los padres expresaron su inquietud. “No se si se trata de un desafío de Tik Tok, o qué está pasando. Me gustaría que paren porque son bromas de mal gusto”, afirmó Elisa Rodríguez, madre de dos adolescentes. La vicedirectora Lucía Pantalena confirmó el hallazgo de un mensaje en el baño y señaló que no tenía conocimiento sobre la imagen de un estudiante armado.
En Los Ralos, la comunidad educativa también vivió momentos de tensión cuando se detectaron mensajes en pupitres de la Escuela de Comercio Manuel Lizondo Borda. Entre las frases se leía: “Tengan cuidado porque vamos a hacer lío” y “No vengan si no quieren terminar como un colador”. De inmediato se activó el protocolo y se presentó la Policía.
El temor se extendió entre las familias, muchas de las cuales retiraron a sus hijos de manera preventiva. El episodio se suma a otro antecedente reciente en la misma institución, donde una pelea entre estudiantes dejó a dos adolescentes hospitalizados.