Amenazas de tiroteos en escuelas: un cartucho en un aula agrava la preocupación

En la puerta de la escuela Los Gutiérrez, los padres expresaron su inquietud. “No se si se trata de un desafío de Tik Tok, o qué está pasando. Me gustaría que paren porque son bromas de mal gusto”, afirmó Elisa Rodríguez, madre de dos adolescentes. La vicedirectora Lucía Pantalena confirmó el hallazgo de un mensaje en el baño y señaló que no tenía conocimiento sobre la imagen de un estudiante armado.