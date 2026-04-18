El progresismo mundial busca aunar fuerzas en Barcelona

Lula da Silva será una de las figuras políticas más relevantes en la reunión. Desde que Trump inició su segunda presidencia en enero de 2025, ha protagonizado varios momentos de tensión con él, por asuntos como la imposición de aranceles a productos brasileños o las críticas del gobierno de Trump al juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado suyo que en septiembre fue sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.