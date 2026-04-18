El progresismo mundial busca aunar fuerzas en Barcelona

Resumen para apurados
- Pedro Sánchez y mandatarios de América Latina se reúnen hoy en Barcelona en la cumbre Movilización Progresista Mundial para frenar el avance de la extrema derecha internacional.
- El evento sucede tras la cita de Donald Trump con líderes de derecha en Florida. Participan referentes como Lula da Silva y Gustavo Petro para coordinar una respuesta democrática.
- La iniciativa busca establecer un frente común permanente ante el auge ultra. Se espera que Barcelona sea el motor de una nueva alianza estratégica entre la Unión Europea y LatAm.
BARCELONA, España.- Barcelona es hoy sede de una cumbre de líderes de izquierda, en la que cinco mandatarios de América Latina y España se reúnen para hablar de los problemas que enfrentan sus países y el mundo y de las alternativas para detener el avance de la extrema derecha, entre otros temas.
La cumbre, denominada Movilización Progresista Mundial, apunta a ofrecer “una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”, según su página web y según dijo también el anfitrión, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
La reunión se lleva a cabo seis semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó en Florida la Cumbre Escudo de las Américas, en la que convocó a 12 líderes de derecha de América Latina con quienes acordó puntos como actuar en conjunto contra el crimen organizado.
La instancia se presenta como una oportunidad para aunar criterios y coordinar una respuesta al auge de la ultraderecha en el escenario político internacional. Servirá también para conformar un frente común ante Trump.
En el encuentro participarán, por parte de América Latina, los presidentes Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay). También se harán presentes el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, y el ex primer ministro de Suecia, Stefan Löfven. En total, habrá más de 3.000 personas llegadas desde distintos puntos del orbe presentes en la Fira de Barcelona.
La iniciativa busca perdurar en el tiempo, y sus organizadores esperan que se trate del primer paso de algo más grande.
“El resultado concreto de esta cumbre serán las relaciones que se forjen en ella. Antes de poder actuar juntos, debemos confiar los unos en los otros, y estas cumbres brindan oportunidades indispensables para construir una comunidad política más allá de las fronteras”, le dijo a la cadena alemana Deutsche Welle David Adler, economista y politólogo coordinador de la Internacional Progresista.
Defensa de la Democracia
En Barcelona también tendrá lugar la VI Reunión en Defensa de la Democracia, donde estarán presentes los ya mencionados presidentes de Brasil, Uruguay, México, Colombia y España, además del ex presidente de Chile Gabriel Boric. Así, la ciudad catalana se convertirá, por unos días, en epicentro del progresismo internacional.
Lula da Silva será una de las figuras políticas más relevantes en la reunión. Desde que Trump inició su segunda presidencia en enero de 2025, ha protagonizado varios momentos de tensión con él, por asuntos como la imposición de aranceles a productos brasileños o las críticas del gobierno de Trump al juicio contra el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, un aliado suyo que en septiembre fue sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.
Ayer, ya en Barcelona, Lula volvió a alertar sobre los peligros de la ultraderecha: cuando la democracia retrocede, dijo “aparece un Hitler”.
“Lo que queremos es discutir para ver si logramos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo, para que no permitamos un retroceso. Porque cuando hay un retroceso, aparece un Hitler”, indicó Lula en una rueda de prensa junto al presidente del gobierno español.
En la I Cumbre España-Brasil, que contó con la presencia de una decena de ministros de cada país, y donde se firmaron varios acuerdos bilaterales en materias como los minerales críticos, la lucha para combatir la violencia contra las mujeres o la cooperación científica.
“Nuestros países están llamados a ser motores que acerquen aún más a la Unión Europea y a América Latina y el Caribe”, subrayó Sánchez sobre este encuentro celebrado en Palacio de Pedralbes y que supone la primera cumbre bilateral a este nivel que España celebra con un país latinoamericano.
“Mientras otros abren heridas, nosotros lo que queremos es precisamente cerrarlas y curarlas, y dedicarnos a lo importante”, agregó.