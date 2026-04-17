A la inflación mayorista se le subió la temperatura

Un problema recurrente

Tras haber perdido centralidad, la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, elaborada por la Universidad de San Andrés, destaca que la preocupación por la inflación vuelve a aparecer en el radar de las principales inquietudes de los ciudadanos (20%). Esto se dio, además, en medio de la variación del 3,4% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante marzo, impulsado fundamentalmente por el gasto escolar y por los efectos del conflicto en Medio Oriente en el valor del combustible. “De cara al futuro, una mayor reducción de la inflación hacia el 10-15% anual requeriría la eliminación de los controles de capitales persistentes, un impulso adicional a las reformas centrado en recortes de impuestos tanto a nivel federal como provincial, y la finalización del proceso de ajuste de precios relativos”, escribieron los analistas de JP Morgan en su último informe. El 10% de inflación anual lograría que los precios viajen a 0,83% promedio por mes, tal como lo había previsto el Gobierno nacional como tendencia para agosto próximo.