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Dólar hoy: la cotización oficial registró un avance de $10 y se negoció por debajo de los $1.400 este viernes

El dólar mayorista subió al cierre $6,50 a $1.364,50. No obstante, la cotización llegó a operarse por la mañana en un mínimo de $1.349, el precio más bajo desde el 26 de septiembre de 2025.

La cotización del dólar oficial cerró la semana al alza. La cotización del dólar oficial cerró la semana al alza.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial en Argentina subió $10 este viernes y cerró a $1.390 en el Banco Nación, operando por debajo de los $1.400 tras una semana de fluctuaciones en el mercado cambiario.
  • La divisa mayorista tocó mínimos de siete meses antes de subir a $1.364,50. Mientras, el Banco Central mantiene el techo de las bandas cambiarias en $1.682,25 para la libre flotación.
  • La brecha con el dólar blue, que cerró a $1.410, incentiva a ahorristas a liquidar divisas en el mercado informal. Se vigila la estabilidad del 'súper peso' frente a la inflación.
Resumen generado con IA

En la última rueda hábil de la semana, el dólar oficial registró un avance de $10 y terminó a  $1.390 para la venta en el Banco Nación (BNA), tras haber tocado los $1.375 por la mañana, su valor más bajo desde el 9 de octubre del año pasado. En la semana la divisa cedió cinco unidades. 

En tanto, el dólar mayorista subió al cierre $6,50 a $1.364,50. No obstante, la cotización llegó a operarse por la mañana en un mínimo de $1.349, el precio más bajo desde el 26 de septiembre de 2025, casi siete meses atrás, cuando la divisa amenazó perforar el techo de las bandas en medio de la tensión política por las elecciones legislativas.

El Banco Central fijó el techo de las bandas cambiarias en los $1.682,25, lo que dejó al tipo de cambio oficial a $317,75 o 23,3% de ese máximo establecido para la libre flotación.

A cuánto cerró el dólar "blue", hoy 17 de abril de 2025 

En el mercado paralelo, el dólar "blue" descontó cinco pesos en el día, a $1.410 para la venta; en la semana cedió $20. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390. Este último es $50 más alto que aquel que toman al público los bancos, lo que lleva a que muchos ahorristas decidan liquidar sus divisas en el segmento paralelo para hacerse de pesos.

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