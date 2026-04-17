Dólar hoy: la cotización oficial registró un avance de $10 y se negoció por debajo de los $1.400 este viernes

En el mercado paralelo, el dólar "blue" descontó cinco pesos en el día, a $1.410 para la venta; en la semana cedió $20. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390. Este último es $50 más alto que aquel que toman al público los bancos, lo que lleva a que muchos ahorristas decidan liquidar sus divisas en el segmento paralelo para hacerse de pesos.