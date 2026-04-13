El dólar cae por debajo de $1.400: las razones detrás del “súper peso” y qué puede pasar
La baja del dólar por debajo de los $1.400 responde a una fuerte oferta de divisas, menor demanda y una estrategia oficial de usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, el atraso cambiario, los vencimientos de deuda y la dependencia de factores estacionales abren interrogantes sobre la sostenibilidad del “súper peso”.
Resumen para apurados
- El dólar en Argentina cayó debajo de $1.400 este abril ante la fuerte liquidación del agro y la estrategia del Gobierno de Javier Milei de usar la divisa como ancla inflacionaria.
- La baja se explica por un ingreso de u$s5.735 millones del sector agroindustrial y una menor demanda importadora, permitiendo al BCRA comprar divisas para cubrir pagos de deuda.
- Analistas advierten que el atraso cambiario del 20% y los vencimientos de u$s4.288 millones en julio pondrán a prueba la sostenibilidad de este esquema en el mediano plazo.
El dólar en Argentina volvió a caer y perforó el umbral de los $1.400, alcanzando su nivel más bajo en seis meses. La divisa retrocede cerca de 0,75% en la jornada y consolida una tendencia bajista que sorprende al mercado, especialmente en un contexto de inflación aún elevada.
Este escenario alimenta el debate sobre si el actual “súper peso” es sostenible o si se trata de una calma transitoria dentro del esquema cambiario del Gobierno.
Por qué baja el dólar: exceso de oferta y menor demanda
Uno de los principales factores detrás de la caída del dólar es la fuerte oferta de divisas en el mercado.
Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el primer trimestre del año se liquidaron u$s5.735 millones del agro, y se espera que el ingreso total alcance los u$s35.375 millones en 2026.
A esto se suman:
Exportaciones del complejo agroindustrial
Ingresos por minería y energía
Colocaciones de deuda corporativa (Obligaciones Negociables)
Exportación de servicios
En paralelo, la demanda de dólares se mantiene contenida por:
Caída de la actividad económica
Menor nivel de importaciones
Menor presión por cobertura cambiaria
“El mercado tiene más dólares que demanda, y eso empuja los precios hacia abajo”, explican operadores.
El rol del Gobierno: dólar como ancla antiinflacionaria
El equipo económico de Javier Milei impulsa una estrategia clara: utilizar el tipo de cambio como herramienta para contener la inflación.
Con un dólar relativamente estable en torno a los $1.400 y una inflación mensual cercana al 3%, se genera un atraso del tipo de cambio en términos reales.
Este fenómeno se conoce como “ancla cambiaria” y busca:
Moderar expectativas inflacionarias
Evitar un traslado a precios
Dar previsibilidad al mercado
Sin embargo, también genera tensiones en otros frentes de la economía.
Reservas del Banco Central: suben, pero con límites
El Banco Central viene acumulando reservas gracias al ingreso de divisas. Solo en la semana del 6 al 10 de abril compró cerca de u$s986 millones, llevando el total a u$s45.431 millones.
No obstante, hay un dato clave: gran parte de esas compras se destinan al pago de deuda.
El 67% de lo adquirido en 2026 se usó para vencimientos
Las reservas brutas subieron, pero las netas cayeron
Esto refleja una limitación estructural: la falta de acceso pleno al crédito internacional.
Atraso cambiario: el principal riesgo del “súper peso”
Aunque el dólar baja, la inflación sigue corriendo. Esto genera un atraso del tipo de cambio real que ya preocupa a economistas.
Algunos datos clave:
Inflación acumulada en 2026: 8,7%
Dólar mayorista: cayó de $1.475 a $1.370
Atraso estimado: entre 15% y 20%
En términos interanuales, la suba del dólar también quedó por debajo de la inflación, lo que afecta la competitividad.
Este atraso podría impactar en:
Exportaciones
Producción local
Empleo en sectores transables
Vencimientos de deuda y presión futura sobre el dólar
El frente financiero aparece como uno de los principales desafíos para el Gobierno.
En el corto plazo, el Tesoro deberá enfrentar:
u$s4.288 millones en julio (bonos Bonares y Globales)
Y hacia adelante: más de u$s20.000 millones en vencimientos en 2027.
A esto se suma la incertidumbre sobre:
El acuerdo con el FMI
Nuevos desembolsos
Regreso a los mercados internacionales
¿Hasta cuándo puede sostenerse el dólar bajo?
El consenso entre analistas es claro: la estabilidad actual depende de factores transitorios.
Mientras continúe la liquidación de la cosecha gruesa, el ingreso de dólares financieros, la baja demanda…el esquema puede sostenerse.
Pero cuando esos factores se reduzcan, podrían aparecer presiones alcistas.