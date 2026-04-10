Dólar hoy: la cotización oficial perforó los $1.400 en el Banco Nación y el "blue" operó estable

Resumen para apurados
- El dólar oficial cayó a $1.395 en el Banco Nación este viernes, su mínimo desde marzo, debido a una mayor oferta de divisas, mientras que el blue cerró estable en $1.390.
- La baja fue impulsada por un incremento del 60% en el volumen operado de contado. El dólar mayorista retrocedió a $1.370, sumando una caída del 5,8% en el transcurso del año.
- Expertos del REM prevén un dólar a $1.700 para fines de 2026. De concretarse, el alza del 17,4% se ubicaría por debajo de la inflación del 29,8% estimada por el mercado.
En la última rueda de la semana, el dólar oficial registró una baja de $10 y se ubicó en $1.395 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Se trata del valor más bajo desde el 26 de marzo.
En el segmento de contado, la oferta se incrementó en más de U$S200 millones, lo que representó un alza del 60,1% respecto del jueves, hasta alcanzar los U$S565,2 millones. Este mayor volumen volvió a presionar a la baja al dólar mayorista, que cedió $11 y finalizó en $1.370.
En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista acumula un descenso de 85 unidades, equivalente a una caída del 5,8%.
Por su parte, el dólar "blue" se negoció a $1.385 durante la mañana, pero cerró estable en $1.390 para la venta, su nivel más bajo desde el 10 de septiembre de 2025. En el acumulado del año, el dólar informal retrocede $140.
En los mercados financieros, el dólar MEP mostró una baja del 0,5% y se ubicó en $1.414,45. En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,04% hasta los $1.477,95, con un spread del 7,9% respecto del tipo de cambio oficial.
Expectativas para el dólar
En este escenario, los analistas del mercado volvieron a ajustar a la baja sus proyecciones para el tipo de cambio en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el BCRA. Las estimaciones señalan que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026.
De concretarse, implicaría una suba interanual del 17,4%, un nivel no solo inferior a previsiones anteriores, sino también por debajo de la inflación proyectada para el año, estimada en 29,8%.