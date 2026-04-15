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Dólar hoy: la cotización oficial cayó $5 y tocó su nivel más bajo desde mediados de octubre

En el mercado paralelo, el dólar "blue" se mantuvo sin cambios en $1.410 para la venta.

La cotización del dólar oficial está en baja. La cotización del dólar oficial está en baja.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar oficial en el Banco Nación bajó este miércoles a $1.380, su nivel más bajo desde octubre, debido a una tendencia bajista consolidada en el mercado cambiario argentino.
  • La divisa acumula una caída de $23 en abril y $96 en 2026. Mientras el blue se mantuvo en $1.410, el Banco Central opera bajo un esquema de flotación con bandas de intervención.
  • La distancia de $320 respecto al techo de la banda permite al BCRA comprar divisas sin alterar el precio. Se espera que la estabilidad cambiaria continúe bajo este esquema monetario.
Resumen generado con IA

El dólar oficial registró una nueva baja este miércoles y marcó un piso que no se veía desde mediados de octubre. La cotización para la venta en el Banco Nación descendió cinco unidades y cerró en $1.380.

 En el mercado paralelo, el dólar "blue" se mantuvo sin cambios en $1.410 para la venta, luego de haber alcanzado un máximo intradiario de $1.415 al mediodía.

Por su parte, en el segmento mayorista el tipo de cambio también mostró una caída. Con un volumen operado de U$S503,1 millones en el contado, el dólar mayorista cedió $5, hasta los $1.359.

La tendencia bajista se consolida en abril: el tipo de cambio acumula una disminución de $23 en lo que va del mes. Si se amplía la mirada a 2026, la baja asciende a $96, lo que representa un retroceso del 6,6%.

En este contexto, el Banco Central de la República Argentina mantiene su esquema de flotación con bandas. La autoridad monetaria fijó el límite superior en $1.679,05, lo que deja al dólar mayorista a una distancia de $320,50 de ese techo. Este margen le permite intervenir comprando divisas sin generar impactos significativos en la cotización.

Dólares financieros 

Entre las cotizaciones financieras, el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.452, mientras que el dólar MEP opera en $1.398,53, ambos por encima del tipo de cambio oficial y en línea con la dinámica del mercado.

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