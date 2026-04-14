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El dólar mayorista frenó su racha bajista y subió $10 este martes 14 de abril de 2026

El dólar finalizó estable en $1.385 para la venta en el Banco Nación, lo que puso fin a cuatro jornadas seguidas en baja.

DÓLAR. La cotización mayorista cortó la tendencia bajista. DÓLAR. La cotización mayorista cortó la tendencia bajista. Foto tomada de Freepik.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar mayorista subió $10 este martes 14 de abril de 2026 en Argentina, cerrando a $1.364 y cortando una racha de seis bajas consecutivas ante un elevado volumen de operaciones.
  • Tras tocar mínimos de septiembre, el mercado operó U$S550 millones. El dólar oficial en el Banco Nación cerró en $1.385, estabilizándose tras cuatro jornadas de tendencia bajista.
  • Pese al rebote, el tipo de cambio oficial acumula una caída de $91 anual frente a una inflación del 10%. La cotización mayorista sigue lejos del techo de flotación fijado por el BCRA.
Resumen generado con IA

El dólar interrumpió la serie bajista de las últimas ruedas, luego de haberse negociado durante la mañana en valores que no se veían desde septiembre del año pasado. En una jornada con operaciones de contado por U$S550 millones -un volumen elevado, aunque en línea con la estacionalidad del comercio exterior del segundo trimestre- el dólar mayorista cerró con un incremento de $10, para ubicarse en $1.364.

De esta manera, el segmento mayorista cortó una racha de seis caídas consecutivas. En paralelo, el dólar oficial finalizó estable en $1.385 para la venta en el Banco Nación, lo que puso fin a cuatro jornadas seguidas en baja.

A pesar del repunte, el tipo de cambio oficial acumula en lo que va del año una caída de $91, frente a una inflación que ronda el 10%.

Por su parte, el Banco Central fijó para este martes una banda superior del esquema cambiario en $1.677,45. Con este valor como referencia, el dólar mayorista quedó a $313,45 de ese techo para la libre flotación.

Dólares financieros 

En el mercado paralelo, el dólar "blue" también avanzó diez pesos (0,7%) y se ofreció a $1.410 para la venta. Para la compra, en tanto, se ubicó en $1.390, lo que implica una brecha de $55 respecto del segmento bancario minorista, donde el billete es tomado a $1.335 según la referencia del Banco Nación.

Entre las cotizaciones financieras, el Contado con Liquidación (CCL) se negoció a $1.469,51, mientras que el dólar MEP operó en $1.408,89.

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