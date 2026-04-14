El dólar mayorista frenó su racha bajista y subió $10 este martes 14 de abril de 2026

El dólar interrumpió la serie bajista de las últimas ruedas, luego de haberse negociado durante la mañana en valores que no se veían desde septiembre del año pasado. En una jornada con operaciones de contado por U$S550 millones -un volumen elevado, aunque en línea con la estacionalidad del comercio exterior del segundo trimestre- el dólar mayorista cerró con un incremento de $10, para ubicarse en $1.364.