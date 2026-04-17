El gobierno de Milei presentó un recurso extraordinario para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

La medida apunta a revertir la sentencia que confirmó una cautelar que ordena la aplicación de esos artículos y deja sin efecto disposiciones del Decreto N° 759/2025. En ese marco, la administración libertaria solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo para evitar comenzar con los pagos, aunque el plazo ya venció y la obligación de transferir fondos se encuentra vigente.