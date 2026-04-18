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Cine inclusivo en la Facultad de Derecho: cuándo es la función gratuita UNT

La función de será hoy, 18 de abril, a las 17 en la sede de 25 de mayo. Es gratuita, abierta a todo público y requiere inscripción previa.

CINE DISTENDIDO. Una propuesta inclusiva que adapta la experiencia para personas con autismo y sus familias. CINE DISTENDIDO. Una propuesta inclusiva que adapta la experiencia para personas con autismo y sus familias. / INSTAGRAM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Facultad de Derecho de la UNT ofrece este 18 de abril a las 17:00 una función gratuita de cine distendido por el mes del autismo, buscando fomentar la inclusión en la provincia.
  • La propuesta adapta el entorno con luces tenues, volumen bajo y libertad de movimiento. El ciclo, iniciado en 2019, incluye la proyección de Zootopia 2 con inscripción previa.
  • El evento busca garantizar el acceso cultural y la integración de personas con sensibilidad sensorial. Se prevén nuevas funciones para las vacaciones de invierno y el mes de agosto.
Resumen generado con IA

En el marco del mes del autismo, la provincia suma una nueva propuesta cultural inclusiva con una función de cine distendido, una experiencia pensada para que más personas puedan acceder al cine en condiciones respetuosas de la diversidad.

La actividad será el sábado 18 de abril a las 17, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, con entrada libre y gratuita, aunque con inscripción previa.

Qué es el cine distendido y a quién está dirigido

El cine distendido es una modalidad que adapta las funciones tradicionales para hacerlas más accesibles, especialmente para personas con autismo y otras condiciones vinculadas a la sensibilidad sensorial.

En diálogo con LA GACETA, el psicólogo clínico Atilio José Boggiatto Leal, impulsor de la propuesta, explicó que el objetivo es generar espacios recreativos, de encuentro y de sensibilización para toda la comunidad.

La iniciativa se desarrolla desde 2019 y busca no solo garantizar el acceso al cine, sino también promover el intercambio entre familias y visibilizar otras formas de habitar los espacios culturales.

Cuándo y dónde será la función

La función se realizará el viernes 18 de abril a las 17, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNT.

La entrada es gratuita y abierta a todo público, pero se solicita completar un formulario de inscripción previa. Además, el ciclo continuará durante el año, con nuevas funciones previstas para las vacaciones de invierno y agosto.

Cómo es una función adaptada: qué cambia respecto a un cine tradicional

A diferencia de una función convencional, el cine distendido rompe con algunas reglas habituales. No es necesario permanecer en silencio absoluto ni quedarse inmóvil durante toda la película.

Las personas pueden levantarse, moverse, entrar y salir de la sala sin restricciones. También está permitido hablar, reír o expresar emociones sin que esto sea considerado una interrupción.

Este tipo de flexibilización resulta clave para quienes necesitan regular su conducta o su experiencia sensorial dentro del espacio.

Adaptaciones sensoriales y acompañamiento: las claves de la experiencia

La propuesta incorpora ajustes concretos para reducir la sobreestimulación. El volumen es más bajo que el habitual, las luces permanecen parcialmente encendidas y se evitan estímulos intensos como sonidos bruscos.

Además, se permite asistir con acompañantes, familiares o terapeutas, quienes cumplen un rol importante durante la función.

También está habilitado el ingreso con objetos de regulación, como auriculares, juguetes sensoriales o elementos personales de apego.

Espacios de autorregulación y actividades complementarias

Además de la proyección, en esta ocasión será Zootopia 2, habrá un espacio alternativo de autorregulación con juegos didácticos y materiales recreativos.

Este espacio permite que los asistentes puedan retirarse momentáneamente si lo necesitan y luego regresar a la sala principal.

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