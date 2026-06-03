UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

El vicepresidente de la asociación llamó a los poderes del Estado a “respetar” el estudio de costos elaborado por el sector y admitió que percibe cierta hostilidad por parte de la Municipalidad capitalina. “¿Creen que van a solucionar con la licitación de las líneas urbanas si se mantienen estas condiciones? ¿Quién va a venir, si nos quieren desangrar como lo vienen haciendo? Sentimos que hay animosidad por parte del Ejecutivo municipal en contra de los empresarios que prestamos servicios, que no tuvimos medida de fuerza como el resto del interior y que absorbimos más de $4.000 millones de mayores costos”, lanzó.