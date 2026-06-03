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¿Por qué Toyota Hilux dejó de ser solo una camioneta de trabajo para convertirse en un vehículo familiar?

El director de Line Up Toyota participó de "Encuentros LA GACETA" y explicó que la marca acompaña toda la experiencia del usuario.

Hace 2 Hs

"Hoy el auto ya no se entiende solamente como un medio de transporte. Hay un vínculo emocional mucho más fuerte entre el cliente y el vehículo", sostuvo Máximo Álvarez, director de Line Up Toyota, durante su participación en "Encuentros LA GACETA" sobre Movilidad y Futuro.

Según explicó, la marca viene desarrollando desde hace años una estrategia enfocada en acompañar toda la experiencia del usuario y no solamente la venta de un vehículo. "Toyota entendió que la movilidad cambió. Hay clientes que ya no quieren necesariamente tener un auto detenido en el garaje y buscan otras soluciones más flexibles", señaló.

En ese marco, la automotriz impulsó servicios de alquiler de vehículos por día, semana o mes y avanzó en tecnologías vinculadas a electrificación, conectividad y eficiencia energética. Para Álvarez, el desafío de la industria pasa hoy por interpretar nuevas formas de uso y consumo. "La movilidad empezó a tener otros formatos y el mercado tuvo que adaptarse", resumió.

La Hilux: del agro a la familia

Dentro de esa transformación, la Hilux continúa siendo una pieza central para Toyota y uno de los vehículos con mayor peso dentro del mercado argentino. La pickup lidera desde hace años el segmento de camionetas medianas y se mantiene entre los modelos más patentados del país, con fuerte presencia en regiones productivas como el NOA. Sin embargo, el perfil de sus usuarios empezó a cambiar. "La Hilux sigue siendo muy fuerte en el agro y en actividades productivas por la confiabilidad que tiene, pero hoy también es un vehículo familiar y de uso cotidiano para muchísima gente", explicó Álvarez. 

El crecimiento del equipamiento tecnológico, el confort y la conectividad modificaron el lugar que las pickups ocupan dentro del mercado y ampliaron su público.

El ejecutivo señaló además que el consumidor tucumano comenzó a familiarizarse rápidamente con las nuevas tecnologías vinculadas a híbridos y vehículos electrificados. "Hace unos años había que explicar qué era un híbrido y cómo funcionaba. Hoy el cliente ya entiende perfectamente sus ventajas y perdió el miedo", afirmó.

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