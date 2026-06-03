¿Por qué Toyota Hilux dejó de ser solo una camioneta de trabajo para convertirse en un vehículo familiar?
"Hoy el auto ya no se entiende solamente como un medio de transporte. Hay un vínculo emocional mucho más fuerte entre el cliente y el vehículo", sostuvo Máximo Álvarez, director de Line Up Toyota, durante su participación en "Encuentros LA GACETA" sobre Movilidad y Futuro.
Según explicó, la marca viene desarrollando desde hace años una estrategia enfocada en acompañar toda la experiencia del usuario y no solamente la venta de un vehículo. "Toyota entendió que la movilidad cambió. Hay clientes que ya no quieren necesariamente tener un auto detenido en el garaje y buscan otras soluciones más flexibles", señaló.
En ese marco, la automotriz impulsó servicios de alquiler de vehículos por día, semana o mes y avanzó en tecnologías vinculadas a electrificación, conectividad y eficiencia energética. Para Álvarez, el desafío de la industria pasa hoy por interpretar nuevas formas de uso y consumo. "La movilidad empezó a tener otros formatos y el mercado tuvo que adaptarse", resumió.
La Hilux: del agro a la familia
Dentro de esa transformación, la Hilux continúa siendo una pieza central para Toyota y uno de los vehículos con mayor peso dentro del mercado argentino. La pickup lidera desde hace años el segmento de camionetas medianas y se mantiene entre los modelos más patentados del país, con fuerte presencia en regiones productivas como el NOA. Sin embargo, el perfil de sus usuarios empezó a cambiar. "La Hilux sigue siendo muy fuerte en el agro y en actividades productivas por la confiabilidad que tiene, pero hoy también es un vehículo familiar y de uso cotidiano para muchísima gente", explicó Álvarez.
El crecimiento del equipamiento tecnológico, el confort y la conectividad modificaron el lugar que las pickups ocupan dentro del mercado y ampliaron su público.
El ejecutivo señaló además que el consumidor tucumano comenzó a familiarizarse rápidamente con las nuevas tecnologías vinculadas a híbridos y vehículos electrificados. "Hace unos años había que explicar qué era un híbrido y cómo funcionaba. Hoy el cliente ya entiende perfectamente sus ventajas y perdió el miedo", afirmó.