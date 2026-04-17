Piden que “Pity” Álvarez vaya a juicio por el crimen de su vecino tras anunciar un nuevo show

En contraposición, los peritos de la defensa, Jessica Muniello y Julián Tejeiro, del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación, coincidieron en los antecedentes de consumo y en la necesidad de tratamiento, pero sostuvieron que el músico presenta un “trastorno neurocognitivo mayor de grado leve”. Según su evaluación, no puede garantizarse que mantenga un nivel adecuado de atención y comprensión a lo largo del juicio.