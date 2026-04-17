Piden que “Pity” Álvarez vaya a juicio por el crimen de su vecino tras anunciar un nuevo show

Resumen para apurados
- El fiscal Sandro Abraldes pidió retomar el juicio contra “Pity” Álvarez por el asesinato de su vecino en Buenos Aires, tras confirmar que posee capacidad cognitiva para ser juzgado.
- La causa se suspendió en 2021 por salud mental. No obstante, sus recientes y próximos shows musicales son citados como prueba de que el músico puede organizar su vida y su defensa.
- La Justicia decidirá entre peritajes médicos opuestos. El caso sienta precedente sobre cómo la actividad profesional influye en la determinación de la capacidad procesal penal.
A dos semanas de anunciar un nuevo recital en Rosario, la Justicia volvió a poner el foco sobre la situación judicial de Cristian “Pity” Álvarez. La Fiscalía pidió que el cantante sea llevado a juicio por el asesinato de su vecino, Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.
El proceso se encuentra suspendido desde abril de 2021, cuando la defensa del músico argumentó que su cliente atravesaba un cuadro de salud mental que le impedía afrontar un juicio. Sin embargo, ahora el fiscal Sandro Abraldes, a cargo de la Fiscalía Nacional N° 27, solicitó la reanudación inmediata del expediente a partir de nuevos informes médicos que descartan una incapacidad irreversible.
Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, firmados por el médico Víctor Pefundi y los psicólogos Ariana García, Silvina Albertuno y Mariano Marquevich, Álvarez presenta un “trastorno cognitivo leve multidominio”, con antecedentes de consumo problemático de sustancias, pero sin riesgo inmediato para sí ni para terceros.
El informe también señala que el cantante realiza un tratamiento psiquiátrico de baja frecuencia y con asistencia irregular. Aun así, concluye que “dispone de una reserva cognitiva” suficiente para afrontar las distintas instancias del proceso penal, aunque advierte que la falta de un abordaje integral introduce “un amplio margen de variabilidad e imprevisibilidad” en su desempeño. Por eso, recomienda un tratamiento integral en salud mental.
En contraposición, los peritos de la defensa, Jessica Muniello y Julián Tejeiro, del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos de la Defensoría General de la Nación, coincidieron en los antecedentes de consumo y en la necesidad de tratamiento, pero sostuvieron que el músico presenta un “trastorno neurocognitivo mayor de grado leve”. Según su evaluación, no puede garantizarse que mantenga un nivel adecuado de atención y comprensión a lo largo del juicio.
Frente a estas diferencias, el tribunal deberá definir si Álvarez está en condiciones de participar del debate oral, con dos informes contrapuestos sobre su estado.
En su dictamen, Abraldes cuestionó los argumentos de la defensa al sostener que no describen “una incapacidad irreversible ni estática”, sino una incertidumbre sobre el funcionamiento del acusado el día del juicio, lo que, a su criterio, no justifica mantener el proceso suspendido de forma indefinida.
El fiscal respaldó su postura en dos ejes. Por un lado, la actividad reciente del músico: en diciembre de 2025 brindó un recital de tres horas en el estadio Mario Kempes de Córdoba, con actuación continua, organización y manejo del estrés en un contexto complejo. Para la Fiscalía, esto evidencia capacidades cognitivas “incompatibles” con la hipótesis de imposibilidad planteada por la defensa.
Por otro lado, descartó que episodios de fatiga o somnolencia registrados en estudios previos constituyan prueba de incapacidad, al señalar que pueden responder a factores como falta de sueño, consumo de sustancias o desinterés.
En ese marco, la acusación remarcó una “disonancia objetiva” entre las limitaciones alegadas por la defensa y la conducta reciente del imputado. Consideró que, así como pudo organizar y sostener un recital, también está en condiciones de planificar su defensa y participar del juicio.
La defensa, en tanto, pidió una nueva evaluación neuropsicológica más profunda al considerar que los estudios actuales no reflejan con precisión la gravedad de un eventual deterioro. Sostiene que Álvarez padece un daño neurológico serio derivado del consumo crónico de sustancias y propuso su derivación a una institución especializada antes de fijar fecha de juicio.
El fiscal rechazó ese planteo y lo calificó como una estrategia dilatoria. “La lógica contenida es la siguiente: hacer evaluación nueva, esperar resultados, iniciar tratamiento, esperar evolución y reevaluar. Resultado final: el juicio no empieza nunca”, sostuvo en su dictamen.
Como elemento adicional, la Fiscalía mencionó el próximo recital del músico, previsto para el 9 de mayo de 2026 en Rosario, con entradas ya a la venta, y subrayó que no se advierten impedimentos funcionales en su vida cotidiana, sus actividades económicas ni su proyecto personal.
Para avanzar, Abraldes propuso que las audiencias del eventual juicio oral no superen las tres horas por jornada, en línea con el tiempo que el propio Álvarez pudo sostener en escena durante su último recital. El objetivo es garantizar condiciones adecuadas y resguardar el derecho de defensa.
Finalmente, el fiscal solicitó que se fije fecha para el inicio del juicio a la mayor brevedad posible y que se reactive el proceso penal que permanece detenido desde hace más de tres años.