Así fue el regreso de Pity Álvarez a los escenario: “Sólo el universo puede juzgarme”

Después de casi una década alejado de los escenarios, Cristian “Pity” Álvarez regresó al rock en un show multitudinario en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba que reunió a más de 35 mil personas y encendió un debate tanto musical como social. El músico demostró su talento para brindar un show exultante e histórico.
En una presentación que duró más de dos horas y media, el emblemático exlíder de Viejas Locas e Intoxicados repasó clásicos de su carrera y emocionó a sus seguidores. También se refirió a su presente con una frase que resume su postura ante la crítica y la justicia: “Solo el universo puede juzgarme”, en alusión a la suspensión de su juicio por el homicidio de Cristian Díaz.
Este regreso, esperado y controversial, marca un hito en la trayectoria del artista, que atraviesa causas judiciales, batallas personales y una historia de luces y sombras que llega al escenario con toda su intensidad.
El regreso de Pity Álvarez en Córdoba
Autorizado por los jueces que intervienen en la causa por la muerte de Cristian Díaz, el concierto de Pity arrancó con un fragmento de “El Rey”. Antes, el músico entró con una correa en la mano, paseando a una exuberante mujer. Luego, sonó “Intoxicado” y “Nena, me gustas así”.
“Mi inteligencia intrapersonal”, “Homero” (dedicada a su padre), “Tirado en la Estación”, “No tengo ganas”, “Árbol de la vida”, “Me Gustas Mucho”, “Se fue al cielo” y “Volver a Casa” fueron algunos de los temas que completaron el primer bloque, previo a un intervalo de diez minutos.
Cristian Álvarez (la persona) recién apareció a la hora de show, después de interpretar “Fuiste lo mejor”. “Si dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza: ¿Qué me va a juzgar dios? A mi que soy otro dios. Solo el universo me puede juzgar”, dijo, y rompió en llanto.
Para el tercero, Álvarez interpretó “Reggae para los amigos”, “Te entiendo”, “Qué vas hacer tan sola”, “Fuego”, “Está saliendo el sol” , “Nunca quise” y " Lo artesanal". Después de una falsa despedida y con mucha gente abandonando el estadio, “Quieren rock” y “Una piba como vos” completaron los 33 temas.
Por ahora, el camino de Cristian Álvarez no incluye fechas en vivo ni trabajos de grabación. Según lo señalado por José Palazzo en la antesala del concierto, el próximo martes tendrá que presentarse ante la Justicia. A largo plazo, queda abierto el interrogante sobre los próximos capítulos en la vida de Pity.