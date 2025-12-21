Así fue el regreso de Pity Álvarez a los escenario: “Sólo el universo puede juzgarme”

En una presentación que duró más de dos horas y media, el emblemático exlíder de Viejas Locas e Intoxicados repasó clásicos de su carrera y emocionó a sus seguidores. También se refirió a su presente con una frase que resume su postura ante la crítica y la justicia: “Solo el universo puede juzgarme”, en alusión a la suspensión de su juicio por el homicidio de Cristian Díaz.