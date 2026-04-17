Cursos Universitarios Upami 2026: abren convocatoria a los talleres destinados a jubilados y pensionados

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI) inauguró un nuevo ciclo de cursos y talleres pensados para sus beneficiarios. Habrá dictado en diferentes modalidades en universidades del país. Los cursos serán sin costo y quienes quieran inscribirse ya pueden hacerlo. No se requerirá experiencia o formación previa para el cursado.