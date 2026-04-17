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Cursos Universitarios Upami 2026: abren convocatoria a los talleres destinados a jubilados y pensionados

Sin requisitos de formación previa y con una oferta académica que supera las 30 temáticas, el programa UPAMI abre sus puertas en todo el país.

Cursos Universitarios Upami 2026: abren convocatoria a los talleres destinados a jubilados y pensionados Foto: Canal 26
Por Milagro Corbalán Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • PAMI abrió la convocatoria 2026 para los cursos universitarios gratuitos destinados a jubilados en toda Argentina, con el fin de fomentar el aprendizaje y la socialización continua.
  • El programa UPAMI ofrece más de 30 temáticas virtuales y presenciales mediante convenios con universidades nacionales, sin exigir formación previa para acceder a los talleres.
  • La iniciativa busca potenciar el envejecimiento activo y el bienestar integral de los beneficiarios, facilitando herramientas de integración social y estimulación cognitiva.
Resumen generado con IA

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI) inauguró un nuevo ciclo de cursos y talleres pensados para sus beneficiarios. Habrá dictado en diferentes modalidades en universidades del país. Los cursos serán sin costo y quienes quieran inscribirse ya pueden hacerlo. No se requerirá experiencia o formación previa para el cursado.

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UPAMI es un programa gratuito de PAMI en convenio con universidades nacionales, diseñado para que jubilados y pensionados accedan a cursos, talleres y actividades académicas. El objetivo es promover el crecimiento personal, el aprendizaje continuo y también la socialización sin requerir estudios previos.

Cómo inscribirte a los cursos UPAMI

Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo con diferentes topes temporales. Podrán buscar la oferta académica ingresando a la página oficial de UPAMI. Hay más de 30 categorías para elegir. Se incluyeron talleres como Gimnasia recreativa, Movimiento y bienestar, Patrimonio cultural, Entrenamiento neurocognitivo integral, Alimentación saludable, Música, Tango y Dibujo y pintura.

En el apartado de cada taller se indica la descripción del curso, a quiénes está destinado, los días y horarios acordados, la modalidad, lugar del curso y disponibilidad para inscribirse. Aunque todavía quedan espacios de inscripción para algunos talleres, otros ya se quedaron sin cupo.

Entre los cursos a distancia se ofrecen Primeros auxilios, RCP y seguridad del hogar; Movimiento consciente y prácticas orientales; Tango; Microrrelatos del deseo: entramando sexualidades, vínculos y derechos; Conociendo mis derechos; Habilidades para la resolución de conflictos; Arquitectura, Patrimonio y Cultura y “Activamente”: estimulación cognitiva y narrativa.

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