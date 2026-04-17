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Últimas horas para inscribirse a la tecnicatura de acompañante terapéutico en Trancas

La preinscripción online cierra este 17 de abril y luego continúa la inscripción presencial. Requisitos, fechas y todo lo que hay que tener en cuenta para anotarse en la tecnicatura en Trancas.

FORMACIÓN. Cierra hoy la preinscripción a la tecnicatura de acompañante terapéutico en Trancas FORMACIÓN. Cierra hoy la preinscripción a la tecnicatura de acompañante terapéutico en Trancas / FREEPIK
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La UNT y el municipio de Trancas cierran este 17 de abril la preinscripción para la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, destinada a fortalecer la salud mental en la región.
  • Mediante un convenio universitario, se ofrece esta carrera de tres años. Los 190 interesados deben completar el trámite online y luego entregar la documentación de forma presencial.
  • Esta iniciativa descentraliza la educación superior en Tucumán y responde a la alta demanda de profesionales capacitados para asistir en procesos de reinserción y salud mental local.
Resumen generado con IA

La formación en acompañante terapéutico sigue creciendo en Tucumán y suma una nueva propuesta en el interior. A partir de un convenio entre la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el Municipio de Trancas, se implementará la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico.

El acuerdo fue encabezado por la decana Silvia López de Martín y el intendente Antonio Moreno, junto a autoridades provinciales y referentes institucionales. La iniciativa busca acercar la educación superior a distintas localidades del interior y responder a necesidades concretas del territorio, especialmente en el campo de la salud mental.

La respuesta fue inmediata: más de 190 personas ya se preinscribieron, lo que refleja el interés por acceder a estudios superiores sin tener que trasladarse a la capital. 

Acompañante terapéutico: una formación con creciente demanda

La tecnicatura en acompañamiento terapéutico surgió en 2019 como una propuesta de la Facultad de Psicología. Se trata de una carrera arancelada que forma profesionales capacitados para intervenir en procesos de internación, externación y reinserción social de personas con padecimientos.

El acompañante terapéutico cumple un rol clave dentro de los equipos de salud, ya que trabaja desde el vínculo cotidiano con el paciente, brindando contención emocional y acompañamiento en la vida diaria.

En los últimos años, esta formación registró un crecimiento sostenido en la demanda, tanto en el ámbito universitario como en institutos terciarios. 

Cómo inscribirse a la tecnicatura en Trancas

Quienes estén interesados en cursar la tecnicatura en acompañante terapéutico en Trancas deben completar primero la preinscripción online a través del sistema SIU Guaraní, que estará habilitada hasta el 17 de abril.

Una vez realizado ese paso, la inscripción presencial comenzará el mismo viernes 17 de abril desde las 8 de la mañana. 

Desde la organización aclararon que la inscripción es personal y presencial, por lo que cada aspirante deberá presentarse con la documentación requerida para finalizar el trámite.

Requisitos y datos clave para completar la inscripción

Para concretar la inscripción, los aspirantes deberán presentar:

- Ficha de preinscripción impresa

- Fotocopia legalizada del acta de nacimiento

- Fotocopia de DNI

- Certificado analítico del secundario o constancia de título en trámite sin materias adeudadas

- Una foto tipo carnet (color o blanco y negro)

Además, se informó que la inscripción se considerará finalizada únicamente cuando se entregue toda la documentación.

En cuanto a la cursada, la tecnicatura tendrá una duración de tres años, será presencial con instancias asincrónicas y está previsto que comience en mayo. Los horarios y la organización de las materias se comunicarán próximamente a los estudiantes inscriptos.

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