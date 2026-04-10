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Filosofía y Letras abrió el Régimen de Cursado Especial: a quiénes alcanza

Apunta a estudiantes con distintas responsabilidades y ofrece condiciones de cursado más flexibles. La inscripción ya está abierta y se realiza de forma virtual a través de formularios por carrera.

SEGUIR LA CARRERA. Es una iniciativa propia de la facultad que busca acompañar trayectorias académicas diversas. / LA GACETA ARCHIVO SEGUIR LA CARRERA. Es una iniciativa propia de la facultad que busca acompañar trayectorias académicas diversas. / LA GACETA ARCHIVO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Facultad de Filosofía y Letras (UNT) abrió la inscripción al Régimen de Cursado Especial hasta el 17 de abril para alumnos con trabajo o personas a cargo en Tucumán.
  • Esta política, vigente desde 2018, reduce la asistencia obligatoria al 50% sin alterar contenidos. La inscripción es virtual mediante formularios y documentación respaldatoria.
  • La medida busca reducir la deserción académica adaptando la cursada a la realidad socioeconómica actual, consolidando la flexibilidad como eje de la política universitaria.
Resumen generado con IA

Entre trabajos, cuidados y tiempos que no siempre alcanzan, sostener una carrera universitaria puede volverse difícil. En ese contexto, algunas facultades empiezan a pensar alternativas. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, esa respuesta tiene nombre propio: Régimen de Cursado Especial.

Desde el 1 hasta el 17 de abril está abierta la inscripción al RCE 2026, una política institucional que funciona en esta unidad académica desde 2018 y que apunta a acompañar trayectorias estudiantiles diversas. A diferencia de otras herramientas más extendidas en el sistema universitario, se trata de una iniciativa propia, que permite adaptar las condiciones de cursado sin modificar los contenidos ni los requisitos académicos. 

Según cada caso, incluye beneficios como la flexibilización de la asistencia al 50% para mantener la regularidad.

Quiénes pueden solicitarlo

El régimen está dirigido a estudiantes que atraviesan situaciones específicas, como quienes trabajan, tienen familiares a cargo, cursan con enfermedades crónicas, están embarazadas o cuentan con una discapacidad. La propuesta busca que esas condiciones no se conviertan en un obstáculo para continuar la carrera.

La inscripción se realiza de manera virtual en filo.unt.edu.ar y estará habilitada hasta el 17 de abril. Cada estudiante debe completar un formulario correspondiente a su carrera y adjuntar la documentación que respalde su situación. El trámite se encuentra disponible en la web y en los canales oficiales de la facultad.

Qué materias incluye

El RCE aplica a materias anuales y del primer cuatrimestre, lo que permite reorganizar la cursada en función de los tiempos de cada estudiante. En muchos casos, esa posibilidad de adaptación resulta clave para sostener la regularidad.

Desde la facultad informaron que el período de inscripción podría extenderse si fuera necesario y recordaron que cualquier novedad será comunicada por los canales institucionales.

Más allá de esta convocatoria puntual, el Régimen de Cursado Especial abre una discusión más amplia. En un escenario donde cada vez más estudiantes combinan estudio, trabajo y otras responsabilidades, experiencias como esta muestran que la flexibilidad también puede ser una política universitaria

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