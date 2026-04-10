Filosofía y Letras abrió el Régimen de Cursado Especial: a quiénes alcanza

Desde el 1 hasta el 17 de abril está abierta la inscripción al RCE 2026, una política institucional que funciona en esta unidad académica desde 2018 y que apunta a acompañar trayectorias estudiantiles diversas. A diferencia de otras herramientas más extendidas en el sistema universitario, se trata de una iniciativa propia, que permite adaptar las condiciones de cursado sin modificar los contenidos ni los requisitos académicos.