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Más accesibles: Banco Nación baja requisitos para créditos hipotecarios UVA

La entidad flexibilizó el acceso a su línea de préstamos para vivienda al reducir el puntaje crediticio requerido, facilitando el ingreso de nuevos solicitantes al sistema.

Más accesibles: Banco Nación baja requisitos para créditos hipotecarios UVA Foto: mendoza.puntoapunto.com.ar
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Nación redujo el puntaje crediticio de 909 a 800 para acceder a préstamos hipotecarios UVA en Argentina, buscando facilitar el ingreso de nuevos solicitantes al sistema.
  • La entidad flexibilizó el scoring que evalúa la capacidad de pago y riesgo. El cambio ocurre en un mercado donde los bancos buscan acelerar la competencia y colocación de deuda.
  • Esta medida dinamiza el sector inmobiliario y permite que más familias califiquen para créditos a 30 años, marcando una tendencia de mayor accesibilidad financiera en el país.
Resumen generado con IA

Los créditos hipotecarios UVA permiten financiar compras o construcciones de viviendas en plazos de hasta 30 años. El economista Federico González Rouco informó al periódico La Nación que el principal proveedor de créditos hipotecarios UVA acaba de reducir el nivel de exigencia para acceder a ellos. Se trata del Banco Nación, que ahora atenderá solicitudes bajo nuevos criterios.

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El requisito que se tratará con menor exigencia es el scoring crediticio. Se trata de un indicador que tienen las entidades bancarias que permite “calificar” a sus usuarios para conocer cuál es su capacidad de pago frente a una deuda contraída. En caso de solicitar un crédito, el banco primero evaluará el riesgo crediticio. Este análisis se realiza tanto con individuos como con pequeñas y medianas empresas.

El Banco Nación bajó el scoring para créditos hipotecarios UVA

El scoring es un indicador de tres cifras que indica qué tan apto está un usuario para recibir un crédito. Puede ir de 0 a 999 y, cuanto más alto sea el resultado de su análisis, mejor “puntuación” obtendrá, porque el banco considera que hay una mayor probabilidad de cumplimiento de pago. El scoring es una variable que puede construirse y mejorarse.

Cada entidad financiera puede establecer el scoring que demandará a sus clientes para acceder a determinados beneficios. González Rouco informó que el scoring para aplicar al crédito del Banco Nación pasó de 909 a 800. El gerente general de Equifax informó a La Nación que hay cinco pilares principales para analizar el scoring de una persona o empresa: el cumplimiento de pagos, la antigüedad crediticia, el endeudamiento, la participación en productos financieros y el comportamiento reciente.

Factores que pueden arruinar tu historial crediticio

El Banco BBVA listó una serie de situaciones que ponen en riesgo tu historial crediticio, como las deudas pendientes, los pagos mínimos de tarjetas y los servicios impagos. También puede ser un problema el no tener movimientos crediticios. Aunque no es negativo para tus finanzas, no hay datos de los cuales las entidades puedan servirse para hacer el análisis.

Para solucionarlo, BBVA recomienda:

  • Ponerte al día con tus deudas
  • Crear un plan de pago con la entidad bancaria si una deuda es muy grande
  • Evitar nuevas deudas y evitar solicitar nuevos créditos
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