Más accesibles: Banco Nación baja requisitos para créditos hipotecarios UVA

El requisito que se tratará con menor exigencia es el scoring crediticio. Se trata de un indicador que tienen las entidades bancarias que permite “calificar” a sus usuarios para conocer cuál es su capacidad de pago frente a una deuda contraída. En caso de solicitar un crédito, el banco primero evaluará el riesgo crediticio. Este análisis se realiza tanto con individuos como con pequeñas y medianas empresas.