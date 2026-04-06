Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos y condiciones para la casa propia

El Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para acceder a una vivienda propia, pero concretar la acción no es tan sencillo para el común de la población. En medio de la polémica por los créditos otorgados a dirigentes del oficialismo, alcanzar un préstamo hipotecario del Banco Nación está lejos de ser un trámite sencillo para el ciudadano de a pie, ya que la entidad establece condiciones estrictas que buscan garantizar la capacidad de pago de las personas que solicitan el crédito en un contexto donde la demanda por el financiamiento para vivienda crece.