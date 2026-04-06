Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos y condiciones para la casa propia

Resumen para apurados
- El Banco Nación lanzó créditos hipotecarios en Argentina bajo condiciones estrictas de ingresos y empleo, en medio de controversias por préstamos otorgados a funcionarios públicos.
- El sistema emplea el método francés y exige antigüedad laboral mínima. Se permite sumar ingresos familiares, mientras el Gobierno defiende la legalidad de los créditos otorgados.
- La dificultad para cumplir los requisitos limita el alcance del programa para el ciudadano común, lo que abre un debate sobre la equidad en el acceso a la vivienda propia.
El Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para acceder a una vivienda propia, pero concretar la acción no es tan sencillo para el común de la población. En medio de la polémica por los créditos otorgados a dirigentes del oficialismo, alcanzar un préstamo hipotecario del Banco Nación está lejos de ser un trámite sencillo para el ciudadano de a pie, ya que la entidad establece condiciones estrictas que buscan garantizar la capacidad de pago de las personas que solicitan el crédito en un contexto donde la demanda por el financiamiento para vivienda crece.
Entre los principales requisitos se permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, los cuales deberán ser familiares directos, como por ejemplo padre e hijo, aunque los titulares deben representar al menos el 50% del total exigido.
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Por otro lado, en cuanto a la situación laboral, las personas interesadas en acceder al préstamo deben ser trabajadores que estén en relación de dependencia, además de contar con un año de antigüedad y al menos seis meses en el empleo actual.
A su vez, en el caso de los contratados es condición acreditar, al menos, cuatro años de actividad, mientras que para los autónomos y monotributistas la exigencia es de un mínimo de dos años.
¿Qué es el sistema francés, por el cual se otorga el crédito hipotecario?
El crédito se entrega mediante el sistema francés. El mismo se brinda con cuotas mensuales y posibilidad de cancelación anticipada, aunque con una comisión del 4% si no se cumplen ciertos plazos mínimos. Además, existe la opción de topeo por CVS, que limita el aumento de las cuotas en función de la evolución salarial, pero implica un mayor costo financiero.
Por último, la documentación necesaria que se debe presentar ante los requerimientos incluye DNI y comprobantes de ingresos acordes al perfil del solicitante.