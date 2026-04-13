Créditos hipotecarios: un gigante bancario baja su tasa y acelera la competencia

Surgen nuevas formas de crédito que permiten comprar un departamento nuevo en cuotas

En este escenario, una de las entidades financieras privadas más grandes del país bajó su tasa por primera vez y se sumó a los que ya lo hicieron este año. El Banco Galicia disminuyó su porcentaje del 15% al 9,5% para los clientes que tengan cuenta sueldo (pero es del 11,5% si se deja de cobrar los haberes allí), y se alinea con los demás bancos que tienen intereses por debajo del 10%.