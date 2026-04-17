El BID anuncia financiamiento para Argentina y el gobierno de Milei suma U$S550 millones para la deuda

El gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia para poder afrontar los próximos vencimientos de deuda sin recurrir a la colocación de bonos en Wall Street, apoyándose en financiamiento de organismos multilaterales y garantías para créditos privados. En ese marco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que acelerará su respaldo a la Argentina y sumará una garantía por U$S550 millones, en línea con la ya comprometida por el Banco Mundial.