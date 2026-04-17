El BID anuncia financiamiento para Argentina y el gobierno de Milei suma U$S550 millones para la deuda

Resumen para apurados
- El BID otorgará U$S550 millones en garantías al gobierno de Milei para pagar deuda externa sin emitir bonos en Wall Street, ante los vencimientos previstos para julio en Argentina.
- Se suma a los U$S2.000 millones del Banco Mundial. El ministro Caputo busca refinanciar deuda cara con créditos multilaterales y bonos locales para evitar las altas tasas externas.
- El plan proyecta U$S7.200 millones del BID para 2026, enfocados en reformas y capital privado. Se busca reducir el costo financiero y estabilizar la economía a largo plazo.
El gobierno de Javier Milei profundiza su estrategia para poder afrontar los próximos vencimientos de deuda sin recurrir a la colocación de bonos en Wall Street, apoyándose en financiamiento de organismos multilaterales y garantías para créditos privados. En ese marco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció que acelerará su respaldo a la Argentina y sumará una garantía por U$S550 millones, en línea con la ya comprometida por el Banco Mundial.
A través de un comunicado, el organismo informó que prevé ampliar su asistencia con un financiamiento que podría superar los U$S7.200 millones en 2026.
El BID detalló que contempla más de U$S5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, incluyendo financiamiento a proyectos y la provisión de la garantía por U$S550 millones, que se agregará a las aportadas por otros organismos multilaterales. En paralelo, BID Invest proyecta inversiones por unos U$S2.200 millones para el sector privado.
Desde la entidad que preside Ilan Goldfajn subrayaron que este programa representa un incremento significativo respecto de 2025, cuando se aprobaron cerca de U$S5.000 millones.
La nueva garantía del BID se sumará así a los U$S2.000 millones anunciados por el Banco Mundial, en el marco de una estrategia oficial orientada a obtener respaldo para créditos privados en negociación. El Ejecutivo nacional también espera que la CAF aporte un instrumento similar.
Tras reunirse con Goldfajn, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, destacó el anuncio y afirmó que permitirá refinanciar deuda más cara por otra más barata, con el objetivo de reducir el costo financiero, consignó el diario "Ámbito".
El esquema cobra relevancia ante los vencimientos por más de U$S4.000 millones previstos para julio con bonistas, en un contexto en el que el gobierno libertario descarta volver al mercado internacional de deuda. En ese sentido, considera que las tasas actuales resultarían demasiado elevadas.
En paralelo, continuará con la colocación de bonos en dólares en el mercado local, mecanismo mediante el cual ya obtuvo U$S500 millones esta semana y que prevé sostener de forma periódica.
Otra de las vías contempladas para reunir divisas es la privatización de empresas y activos estatales, según lo señalado por el propio titular de Hacienda.
En relación con el programa, Goldfajn sostuvo que el BID acompañará el proceso económico argentino con mayor escala y foco en resultados, apoyando reformas, promoviendo inversión privada y fortaleciendo la infraestructura.
Para 2026, el organismo prevé un esquema que combina respaldo a reformas estructurales, inversiones en provincias y financiamiento al sector privado. A través de BID Invest, se priorizarán iniciativas en infraestructura social y productiva, acceso a salud, economía digital y financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, además de proyectos sostenibles en agroindustria, manufactura y energía.
Entre las operaciones soberanas, el foco estará puesto en la consolidación fiscal, la mejora del gasto público y la modernización tributaria, junto con el fortalecimiento de la seguridad, la justicia y el acceso a servicios esenciales. Todas las iniciativas estarán sujetas a la aprobación de los directorios del Grupo BID.