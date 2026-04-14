Chipa saludable para el desayuno: cómo hacer la versión alta en proteínas

Aunque es originario de la cultura guaraní y típico de las zonas del litoral, este bocado puede encontrarse en gran parte de las panaderías y almacenes. Esta elaboración ancestral es demandada en ocasiones de reunión o para darse un gusto, aunque pocas personas la tienen incorporada en su ingesta matutina fuera de las regiones donde es tradicional. Sin embargo, puede convertirse en un aliado de las comidas equilibradas.