Ingredientes antienvejecimiento: los acompañamientos clave que debés sumar a tus comidas para verte más joven

Una mezcla para absorber nutrientes

Un dato fundamental para aprovechar estos alimentos es la combinación entre ellos. El licopeno del tomate se absorbe mucho mejor cuando se consume junto a una grasa saludable. Por eso, acompañar unos tomates con un chorrito de aceite de oliva o unas rodajas de palta no es solo una delicia culinaria, sino una decisión inteligente para la salud.