El cereal que todos tienen en casa y ayuda a bajar el colesterol de forma natural

La avena: el cereal de los miles de beneficios

Por ello es oportuno reemplazar estos alimentos por otros que sean más amigables con nuestro organismo y no alteren nuestros niveles de colesterol, así como también nos aporten energía para comenzar de la mejor manera nuestro día. Los cereales son unos de esos alimentos que pueden contrarrestar los niveles altos de colesterol y uno de ellos es la famosa avena.