Cepillarse los dientes: ¿es mejor antes o después del desayuno, según expertos?

Resumen para apurados
- Expertos en odontología analizan si es mejor cepillarse los dientes antes o después del desayuno para proteger el esmalte y combatir bacterias acumuladas durante la noche.
- Cepillarse antes elimina bacterias y estimula la saliva. Hacerlo después quita restos de comida, pero requiere esperar 30 minutos para evitar dañar el esmalte con la acidez.
- Aunque no hay consenso definitivo, la elección depende del hábito individual. La clave futura reside en el uso de flúor y la higiene constante para prevenir enfermedades bucales.
La rutina de higiene bucal es una de las más importantes para prevenir enfermedades y mantener una buena salud general, pero hay un detalle que suele generar dudas: el momento ideal para cepillarse los dientes. ¿Conviene hacerlo antes o después del desayuno? Aunque parezca una decisión menor, la respuesta puede influir en el cuidado del esmalte y la protección contra las bacterias.
En este sentido, especialistas en salud bucal han analizado cómo actúan los alimentos y las bebidas en la boca durante la mañana, y qué impacto tiene el cepillado en cada caso. Sus recomendaciones apuntan a incorporar hábitos simples pero efectivos que ayuden a mantener los dientes sanos y evitar problemas a largo plazo.
¿Cuándo es mejor cepillarse los dientes?: la respuesta de los especialistas ante la pregunta
“La verdad es que pocos estudios han abordado esta pregunta y sus resultados han sido mixtos y limitados, por lo que no hay una respuesta definitiva”, expresó el Dr. Apoena de Aguiar Ribeiro, dentista pediátrico y microbiólogo de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, sobre la pregunta que divide a ambos grupos.
Y aunque esta respuesta pueda ser poco satisfactoria, existen algunos argumentos que pueden dilucidar cuál es el mejor momento, el más beneficioso para nuestra salud. Para ello los especialistas destacaron cuáles son las diferentes ventajas de lavarse los dientes antes y después de desayunar.
Los beneficios de lavarse los dientes antes de desayunar: eliminar bacterias antes de comer
Cuando te despertás por la mañana, los niveles de bacterias en tu boca están en su punto máximo. En consecuencia, una boca llena de bacterias y un desayuno lleno de carbohidratos azucarados significa que las condiciones son perfectas para que las bacterias prosperen, se multipliquen y liberen ácidos que pueden desgastar el esmalte protector de los dientes. Por ello, el cepillarse antes puede proteger a boca de las bacterias que se alimentan de la comida que consumimos.
Otra razón para cepillarse antes del desayuno es para estimular la producción de saliva, que es una de las fuerzas más protectoras para tus dientes. La saliva ayuda a fortalecer tus dientes depositando minerales que las bacterias pueden haber consumido durante la noche. También contiene bicarbonato que ayuda a neutralizar la acidez en tu boca. Además, un beneficio adicional es que si la pasta dental contiene flúor, esta puede aportar resistencia a los dientes ante las caries al fortalecer tu esmalte y neutralizar los ácidos del desayuno.
Después de desayunar: la protección que aporta lavarse los dientes en este momento
Mientras que por otro lado, el cepillarse luego de desayunar tiene otros beneficios. Según el Dr. Carlos González-Cabezas, dentista, profesor y decano asociado de asuntos académicos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan. El especialista destacó que la mayoría de personas no se cepilla muy bien, por lo que algunas bacterias permanecen en la boca a la hora del desayuno pudiendo multiplicarse producir ácidos durante el desayuno y durante el resto del día, por lo que es mejor cepillarse después de comer para minimizar esos restos de comida.
Además González-Cabezas destacó que el flúor de tu pasta dental funcionará mejor durante todo el día si no es desplazado por masticar comida justo después de cepillarte. El Dr. de Aguiar Ribeiro recomendó que esperés al menos 30 minutos después de una comida para cepillarte. Si quieres deshacerte de los restos de desayuno antes de eso, sugirió beber agua o enjuagarte la boca. El cepillarse los dientes después del desayuno permite eliminar cualquier partícula de comida en la boca y dejar flúor en los dientes, superando los efectos negativos de los ácidos que podrían ser producidos por las bacterias mientras comes.
Sin embargo, la respuesta a cuál momento es mejor para lavarse los dientes responde a una preferencia propia, y lo más funcional para cada uno, así que la decisión final la tenés vos.