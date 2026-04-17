Cepillarse los dientes: ¿es mejor antes o después del desayuno, según expertos?

Después de desayunar: la protección que aporta lavarse los dientes en este momento

Mientras que por otro lado, el cepillarse luego de desayunar tiene otros beneficios. Según el Dr. Carlos González-Cabezas, dentista, profesor y decano asociado de asuntos académicos en la Facultad de Odontología de la Universidad de Michigan. El especialista destacó que la mayoría de personas no se cepilla muy bien, por lo que algunas bacterias permanecen en la boca a la hora del desayuno pudiendo multiplicarse producir ácidos durante el desayuno y durante el resto del día, por lo que es mejor cepillarse después de comer para minimizar esos restos de comida.