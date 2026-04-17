Horóscopo chino: los signos que atravesarán cambios importantes en abril, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino El Cronista
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipa un abril decisivo para el horóscopo chino. Los signos Rata, Búfalo, Tigre, Conejo y Dragón deberán tomar decisiones clave en el trabajo y sus vínculos.
- El cuarto mes del año se presenta como un período bisagra marcado por la intensidad energética. Los signos deberán adaptar sus estructuras y manejar impulsos ante la incertidumbre.
- Este ciclo busca que las personas reacomoden sus prioridades para definir el rumbo del resto del año. La flexibilidad y la introspección serán vitales para el crecimiento personal.
El horóscopo chino anticipa un abril cargado de energía intensa y momentos decisivos para varios signos. De acuerdo con las proyecciones de Ludovica Squirru, este mes se presenta como un punto de inflexión en el que se combinarán cierres, comienzos y situaciones que exigirán tomar decisiones sin demasiadas vueltas.
En este escenario, algunos animales del zodíaco oriental estarán más expuestos a cambios profundos, tanto en lo personal como en lo laboral. Las predicciones advierten sobre la necesidad de actuar con claridad y no postergar definiciones, ya que las oportunidades que surjan podrían marcar el rumbo del resto del año.
Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru
- Rata: el escenario será cambiante y exigente. En medio de la incertidumbre, su habilidad para analizar y ordenar situaciones será fundamental. Si logra controlar la ansiedad y evitar decisiones apresuradas, podrá transformar el caos en oportunidades concretas.
- Búfalo: sentirá que el ritmo se acelera y que las demandas externas aumentan. Este será un momento clave para abandonar estructuras rígidas y adaptarse a nuevas dinámicas. La flexibilidad será la herramienta principal para atravesar el mes con menor carga.
- Tigre: las tensiones estarán más vinculadas a lo emocional. Su intensidad puede derivar en conflictos si no logra manejar los impulsos. Actuar con prudencia y tomarse un tiempo antes de reaccionar será clave para preservar vínculos importantes.
- Conejo: tendrá un mes de introspección. Abril lo empuja a revisar el pasado, procesar emociones y soltar aquello que ya no tiene sentido. Este proceso, aunque desafiante, abrirá la puerta a nuevas oportunidades a futuro.
- Dragón: enfrentará un período de alta exigencia, donde todo parecerá suceder sin pausa. La clave estará en no resistirse a los cambios, sino en encontrar la manera de adaptarse y canalizar su energía de forma inteligente para crecer en medio de la intensidad.
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