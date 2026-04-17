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Horóscopo chino: los signos que atravesarán cambios importantes en abril, según Ludovica Squirru

Las predicciones de Ludovica Squirru anticipan un abril marcado por tensiones, cambios y decisiones clave en el horóscopo chino, donde cuatro animales deberán adaptarse para no quedar atrás.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino El Cronista
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anticipa un abril decisivo para el horóscopo chino. Los signos Rata, Búfalo, Tigre, Conejo y Dragón deberán tomar decisiones clave en el trabajo y sus vínculos.
  • El cuarto mes del año se presenta como un período bisagra marcado por la intensidad energética. Los signos deberán adaptar sus estructuras y manejar impulsos ante la incertidumbre.
  • Este ciclo busca que las personas reacomoden sus prioridades para definir el rumbo del resto del año. La flexibilidad y la introspección serán vitales para el crecimiento personal.
Resumen generado con IA

El horóscopo chino anticipa un abril cargado de energía intensa y momentos decisivos para varios signos. De acuerdo con las proyecciones de Ludovica Squirru, este mes se presenta como un punto de inflexión en el que se combinarán cierres, comienzos y situaciones que exigirán tomar decisiones sin demasiadas vueltas.

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

En este escenario, algunos animales del zodíaco oriental estarán más expuestos a cambios profundos, tanto en lo personal como en lo laboral. Las predicciones advierten sobre la necesidad de actuar con claridad y no postergar definiciones, ya que las oportunidades que surjan podrían marcar el rumbo del resto del año.

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

  • Rata: el escenario será cambiante y exigente. En medio de la incertidumbre, su habilidad para analizar y ordenar situaciones será fundamental. Si logra controlar la ansiedad y evitar decisiones apresuradas, podrá transformar el caos en oportunidades concretas.
  • Búfalo: sentirá que el ritmo se acelera y que las demandas externas aumentan. Este será un momento clave para abandonar estructuras rígidas y adaptarse a nuevas dinámicas. La flexibilidad será la herramienta principal para atravesar el mes con menor carga.
  • Tigre: las tensiones estarán más vinculadas a lo emocional. Su intensidad puede derivar en conflictos si no logra manejar los impulsos. Actuar con prudencia y tomarse un tiempo antes de reaccionar será clave para preservar vínculos importantes.
  • Conejo: tendrá un mes de introspección. Abril lo empuja a revisar el pasado, procesar emociones y soltar aquello que ya no tiene sentido. Este proceso, aunque desafiante, abrirá la puerta a nuevas oportunidades a futuro.
  • Dragón: enfrentará un período de alta exigencia, donde todo parecerá suceder sin pausa. La clave estará en no resistirse a los cambios, sino en encontrar la manera de adaptarse y canalizar su energía de forma inteligente para crecer en medio de la intensidad.
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