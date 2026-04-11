Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le ocurre a cada signo y cómo impacta en el cuerpo y las emociones, con claves para reducir el estrés, bajar la ansiedad y recuperar el equilibrio.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru anunció que en abril los signos del horóscopo chino enfrentarán transformaciones profundas para cerrar ciclos y evolucionar en ámbitos personales y emocionales.
  • El proceso implica desafíos, replanteos internos y decisiones clave. La experta sugiere bajar el ritmo, revisar hábitos diarios y atender señales físicas para recuperar el equilibrio.
  • Estos cambios se presentan como oportunidades de evolución para soltar lo innecesario. El impacto futuro reside en alcanzar mayor claridad y estabilidad emocional para el año actual.
Resumen generado con IA

Abril llegó con una energía de cambio que no pasará desapercibida para varios signos del horóscopo chino. Según la astróloga Ludovica Squirru, este período estará marcado por procesos de transformación profunda, en los que se cerrarán etapas y se abrirán nuevos caminos tanto en lo personal como en lo emocional.

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

De acuerdo con sus proyecciones, algunos signos deberán atravesar desafíos que implicarán decisiones importantes, replanteos y movimientos internos intensos. Sin embargo, lejos de ser negativos, estos cambios funcionarán como oportunidades para evolucionar, soltar lo que ya no suma y encarar una nueva etapa con mayor claridad.

Los signos del horóscopo chino que cambiarán su rumbo en abril, según Ludovica Squirru

Las energías en juego invitan a bajar el ritmo, revisar hábitos y prestar atención a las señales del cuerpo. A continuación, el detalle signo por signo y las recomendaciones para transitar esta etapa con mayor equilibrio. Signo por signo, qué tener en cuenta en este momento

  • Rata:
  • Búfalo:
  • Tigre:
  • Conejo:
  • Dragón:
Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: qué signos tendrán suerte y cumplirán metas impensadas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos tendrán suerte y cumplirán metas impensadas en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que vivirán días decisivos en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos crecerán en lo personal y laboral en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos crecerán en lo personal y laboral en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán controlar los impulsos y adpatarse, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos magnéticos que atraerán la fortuna en abril, según Ludovica Squirru

Lo más popular
Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz
1

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección
2

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?
3

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...
4

Si las paredes del Hotel La Vasca hablaran...

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios
5

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad
6

Recuerdos fotográficos: 1967. Cuando a Palito Ortega le pidieron que no se case en la iglesia de Lules porque “no podían garantizarle seguridad"

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: se espera un sábado sin precipitaciones, con leve ascenso térmico y cielo cubierto

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado sin precipitaciones, con leve ascenso térmico y cielo cubierto

Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

Alerta amarilla: qué provincias tendrán tormentas, lluvias intensas y ráfagas de viento este sábado 11 de abril

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

Financiarán el Plan Hídrico con los fondos que iban a ir la ex Legislatura: ¿cómo será y cuándo comenzará?

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

“Jaldo 2027”: los tres motivos detrás de su apuesta por la reelección

Debate en Tucumán: “No todos los edificios viejos pueden ser parte del patrimonio”

Debate en Tucumán: “No todos los edificios viejos pueden ser parte del patrimonio”

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

Indignación por la desaparición del celular y de otros bienes de Solana Albornoz

Polémica por una obra en el Centro Prebisch de la UNT

Polémica por una obra en el Centro Prebisch de la UNT

Comentarios