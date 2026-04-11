Horóscopo chino: qué signos vivirán una transformación profunda en abril, según Ludovica Squirru

Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anunció que en abril los signos del horóscopo chino enfrentarán transformaciones profundas para cerrar ciclos y evolucionar en ámbitos personales y emocionales.
- El proceso implica desafíos, replanteos internos y decisiones clave. La experta sugiere bajar el ritmo, revisar hábitos diarios y atender señales físicas para recuperar el equilibrio.
- Estos cambios se presentan como oportunidades de evolución para soltar lo innecesario. El impacto futuro reside en alcanzar mayor claridad y estabilidad emocional para el año actual.
Abril llegó con una energía de cambio que no pasará desapercibida para varios signos del horóscopo chino. Según la astróloga Ludovica Squirru, este período estará marcado por procesos de transformación profunda, en los que se cerrarán etapas y se abrirán nuevos caminos tanto en lo personal como en lo emocional.
De acuerdo con sus proyecciones, algunos signos deberán atravesar desafíos que implicarán decisiones importantes, replanteos y movimientos internos intensos. Sin embargo, lejos de ser negativos, estos cambios funcionarán como oportunidades para evolucionar, soltar lo que ya no suma y encarar una nueva etapa con mayor claridad.
Los signos del horóscopo chino que cambiarán su rumbo en abril, según Ludovica Squirru
Las energías en juego invitan a bajar el ritmo, revisar hábitos y prestar atención a las señales del cuerpo. A continuación, el detalle signo por signo y las recomendaciones para transitar esta etapa con mayor equilibrio. Signo por signo, qué tener en cuenta en este momento
- Rata:
- Búfalo:
- Tigre:
- Conejo:
- Dragón: