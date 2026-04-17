Educación responde con cifras tras la polémica por el estado edilicio de las escuelas

El Ministerio de Educación de Tucumán dio a conocer un informe que realizó de manera interna luego de la fuerte polémica que se generó por el estado de los establecimientos escolares y la particular resonancia que tuvo en la Legislatura con pedidos de información y hasta un pedido de interpelación en el recinto. Entre otras cuestiones, se indicó que en la gestión de Susana Montaldo se vienen realizando obras con fuertes inversiones gestionadas por la Provincia ante la Nación, que desde 2024 a la fecha el equipo de reparaciones menores tuvo unas 70 obras por casi $3.000 millones y que el personal dispuesto para las emergencias intervino en más de 2.500 ocasiones.
El relevamiento fue dado a conocer por el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Rodolfo Bunader. Mencionó que la provincia cuenta con unos 1.000 edificios escolares por donde anualmente pasan unos 340.000 alumnos, en promedio. “Cuando llegamos a la gestión nos encontramos con una parálisis completa de obras. Teníamos en la Provincia que la Nación había contratado casi 40 obras y estaban todas paralizadas, con deudas, y encima el Presidente (Javier Milei) manifestaba que no iba a haber fondos para continuar con las obras”, contó a LA GACETA.
Finalizadas y en marcha
El contador indicó que a partir de gestiones encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo ante la Casa Rosada y con fondos provinciales se lograron culminar 21 obras en 2024, con una inversión de más de $3.500 millones. Detalló que hay 17 trabajos previstos por casi $10.500 millones, con siete obras en ejecución y nueve terminadas. En el informe se precisó que a marzo de 2026 se van ejecutando casi $7.500 millones del total de obras.
La Dirección de Administración de Educación describió en el informe: “desde el inicio de la gestión, en octubre de 2023, el Ministerio ha definido como eje prioritario el sostenimiento activo de las condiciones necesarias para el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas en toda la provincia”. Se afirmó que se han impulsado líneas de trabajo orientadas a responder las necesidades concretas de los establecimientos educativos con “acciones que combinan atención directa, provisión de recursos y mantenimiento de espacios escolares”.
De acuerdo con el relevamiento, obras y reparaciones menores comprende el conjunto de las iniciativas destinadas a garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y habitabilidad en los establecimientos educativos a través de la ejecución de obras, tareas de mantenimiento y provisión de recursos vinculados a la infraestructura escolar.
En una tabla se indicó (sin precisiones sobre qué trabajos se hicieron ni en qué establecimientos) que hay 48 obras finalizadas, por un monto de $1.700 millones y 19 en ejecución, por un valor de casi $1.000 millones, entre otras tareas.
Daños multicausales
Las autoridades, sin embargo, subrayaron que las cuestiones que afectan a los inmuebles son multicausales. Ejemplificaron que algunos son más antiguos y, por lo tanto, demandan más atención que otros. A su vez, hay edificios en el que se incrementó considerablemente la oferta educativa. Señalaron que hay multiplicidad de factores que hace los inmuebles tengan mayor desgaste, como la obligatoriedad del cursado de distintos niveles en poco tiempo, como el secundario o los jardines.
En el mismo documento se detalló que entre 2023 y 2026 se volcaron para aprestamientos escolares casi $3.700 millones, con valores que comenzaron en casi $300 millones y, producto de la inflación y el incremento de establecimientos, este año superaron los $1.100 millones. En períodos similares, la inversión en pintura fue de $355 millones; $43,5 millones para reposición de vidrios; una inversión de $58 millones para provisión de 240 bombas de agua.
Uno de los datos destacados en el informe hace hincapié en lo referido al seguro escolar, que desde el inicio del gobierno de Jaldo estuvo a cargo de la Provincia por un total de $14.000 millones. En 2024 representó $1.370 millones y en los últimos años estuvo por encima de los $6.000 millones.
“Las acciones desarrolladas durante el período reflejan una forma de gestión centrada en el acompañamiento continuo a los establecimientos educativos, a partir de respuestas concretas y sostenidas en el territorio. La articulación de estas líneas de trabajo ha permitido no solo atender necesidades específicas, sino también dar previsibilidad al funcionamiento cotidiano de las instituciones, consolidando un esquema de gestión orientado a sostener y fortalecer el sistema educativo en su dinámica diaria”, se concluyó en el informe.
En cuanto a las reparaciones menores y emergencias, Educación mencionó que se incrementó en más de un 50% la cantidad de agentes (de 16 a 26), entre técnicos y oficiales especializados. En 2024 tuvieron 725 intervenciones; 1.414 en 2025; y 380 en lo que va de 2026. Entre las tareas asignadas se encuentran: trabajos de plomería en instalaciones sanitarias; instalación y mantenimiento de bombas de agua; tareas de albañilería; intervenciones eléctricas; reparación de techos; limpieza y mantenimiento de canaletas; fumigación; desmalezamiento y poda; y retiro de abejas y murciélagos, entre otros.
En una entrevista con LG PLAY, la ministra indicó que el inicio de año y de ciclo lectivo fue muy complejo este año debido a las excesivas precipitaciones. Reconoció que son unas 20 escuelas las que todavía se encuentran sin clases, particularmente por severos inconvenientes en los caminos de acceso.
Ecos en la Cámara
En la Legislatura hay cerca de 10 proyectos de resolución presentados por las legisladoras radicales Silvia Elías de Pérez -principalmente- y Raquel Nievas, solicitando que se informe particularmente sobre el estado de escuelas de diferentes localidades. Además, en las redes sociales se multiplicaron los contenidos multimedia por daños en los edificios, inundaciones y la presencia de alimañas durante el temporal.
Semanas atrás, Elías de Pérez presentó un pedido de interpelación, para que Montaldo concurra al recinto a dar respuestas sobre el estado edilicio de las escuelas y sobre la situación del personal docente y no docente, entre otros. Se aprobó la moción de preferencia para que el tema sea tratado en la sesión de ayer. Sin embargo, la iniciativa no prosperó: no logró reunir dos tercios necesarios para abrir su tratamiento ya que no cuenta con dictamen. “¡Dejen de proteger ministerios que está haciendo agua!”, gritó ayer la legisladora tras fracasar el tratamiento.