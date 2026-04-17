Educación responde con cifras tras la polémica por el estado edilicio de las escuelas

El Ministerio de Educación de Tucumán dio a conocer un informe que realizó de manera interna luego de la fuerte polémica que se generó por el estado de los establecimientos escolares y la particular resonancia que tuvo en la Legislatura con pedidos de información y hasta un pedido de interpelación en el recinto. Entre otras cuestiones, se indicó que en la gestión de Susana Montaldo se vienen realizando obras con fuertes inversiones gestionadas por la Provincia ante la Nación, que desde 2024 a la fecha el equipo de reparaciones menores tuvo unas 70 obras por casi $3.000 millones y que el personal dispuesto para las emergencias intervino en más de 2.500 ocasiones.