Elías de Pérez trazó un lapidario diagnóstico educativo: “Tucumán está por debajo de la media en todo”

“El diagnóstico es grave, pero los resultados son aún más apabullantes”, sostuvo Elías de Pérez. Entre los puntos más críticos, señaló que el 50% de los alumnos de tercer grado no comprende lo que lee y que la provincia registra niveles de pérdida de matrícula superiores al promedio nacional. A esto se suma una advertencia logística: según su relevamiento, Tucumán no alcanzará este año el mínimo de 180 días de clases establecidos por ley.