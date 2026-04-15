Elías de Pérez trazó un lapidario diagnóstico educativo: “Tucumán está por debajo de la media en todo”
La legisladora advirtió que más de la mitad de los alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen y denunció que 1.200 docentes fueron derivados al Ministerio del Interior mientras faltan maestros en las aulas.
Resumen para apurados
- La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un informe crítico sobre la educación en Tucumán, advirtiendo que la provincia se sitúa por debajo de los promedios nacionales.
- El reporte denuncia que el 50% de alumnos de tercer grado no comprende lo que lee y critica el traslado de 1.200 docentes a tareas administrativas pese a la falta de maestros.
- Este diagnóstico alerta sobre el incumplimiento del ciclo lectivo y el colapso edilicio, exigiendo un cambio de gestión para mitigar la creciente desigualdad en la región.
La educación en Tucumán atraviesa una crisis "crítica y cada vez más profunda". Así lo definió la legisladora Silvia Elías de Pérez al presentar un informe detallado sobre el estado del sistema educativo provincial. Según la parlamentaria, los indicadores locales no solo son alarmantes en términos estructurales, sino que colocan a la provincia en una posición de rezago frente al resto del país.
“El diagnóstico es grave, pero los resultados son aún más apabullantes”, sostuvo Elías de Pérez. Entre los puntos más críticos, señaló que el 50% de los alumnos de tercer grado no comprende lo que lee y que la provincia registra niveles de pérdida de matrícula superiores al promedio nacional. A esto se suma una advertencia logística: según su relevamiento, Tucumán no alcanzará este año el mínimo de 180 días de clases establecidos por ley.
Escuelas en ruinas y desigualdad rural
La legisladora hizo especial hincapié en la "brutal exposición" de las falencias edilicias tras las últimas inundaciones. Denunció establecimientos con baños inutilizables y cloacas colapsadas, situación que afecta con mayor severidad a las zonas rurales. "Muchos alumnos rurales recién están comenzando las clases después de semanas sin actividad. La desigualdad se agrava cada día”, afirmó.
Docentes y fondos bajo la lupa
Uno de los puntos más polémicos del informe apuntó a la gestión del capital humano. Elías de Pérez denunció que, mientras decenas de escuelas sufren la falta de docentes, se autorizaron 1.200 adscripciones de maestros al Ministerio del Interior. “Es una falta total de prioridades”, sentenció.
Además citó informes del Tribunal de Cuentas para denunciar el "caos" en el área de construcciones escolares, al señalar la falta de registros informáticos confiables y materiales almacenados en condiciones inadmisibles. “No se puede determinar qué se compra, a dónde va y para qué. Hace falta un volantazo de timón; la educación está en una situación límite”, concluyó.