Secciones
Política

Elías de Pérez trazó un lapidario diagnóstico educativo: “Tucumán está por debajo de la media en todo”

La legisladora advirtió que más de la mitad de los alumnos de tercer grado no comprenden lo que leen y denunció que 1.200 docentes fueron derivados al Ministerio del Interior mientras faltan maestros en las aulas.

Silvia Elías de Pérez advirtió sobre el nivel de la educación. Silvia Elías de Pérez advirtió sobre el nivel de la educación.
Hace 1 Min

Resumen para apurados

  • La legisladora Silvia Elías de Pérez presentó un informe crítico sobre la educación en Tucumán, advirtiendo que la provincia se sitúa por debajo de los promedios nacionales.
  • El reporte denuncia que el 50% de alumnos de tercer grado no comprende lo que lee y critica el traslado de 1.200 docentes a tareas administrativas pese a la falta de maestros.
  • Este diagnóstico alerta sobre el incumplimiento del ciclo lectivo y el colapso edilicio, exigiendo un cambio de gestión para mitigar la creciente desigualdad en la región.
Resumen generado con IA

La educación en Tucumán atraviesa una crisis "crítica y cada vez más profunda". Así lo definió la legisladora Silvia Elías de Pérez al presentar un informe detallado sobre el estado del sistema educativo provincial. Según la parlamentaria, los indicadores locales no solo son alarmantes en términos estructurales, sino que colocan a la provincia en una posición de rezago frente al resto del país.

“El diagnóstico es grave, pero los resultados son aún más apabullantes”, sostuvo Elías de Pérez. Entre los puntos más críticos, señaló que el 50% de los alumnos de tercer grado no comprende lo que lee y que la provincia registra niveles de pérdida de matrícula superiores al promedio nacional. A esto se suma una advertencia logística: según su relevamiento, Tucumán no alcanzará este año el mínimo de 180 días de clases establecidos por ley.

Escuelas en ruinas y desigualdad rural

La legisladora hizo especial hincapié en la "brutal exposición" de las falencias edilicias tras las últimas inundaciones. Denunció establecimientos con baños inutilizables y cloacas colapsadas, situación que afecta con mayor severidad a las zonas rurales. "Muchos alumnos rurales recién están comenzando las clases después de semanas sin actividad. La desigualdad se agrava cada día”, afirmó.

Docentes y fondos bajo la lupa

Uno de los puntos más polémicos del informe apuntó a la gestión del capital humano. Elías de Pérez denunció que, mientras decenas de escuelas sufren la falta de docentes, se autorizaron 1.200 adscripciones de maestros al Ministerio del Interior. “Es una falta total de prioridades”, sentenció.

Además citó informes del Tribunal de Cuentas para denunciar el "caos" en el área de construcciones escolares, al señalar la falta de registros informáticos confiables y materiales almacenados en condiciones inadmisibles. “No se puede determinar qué se compra, a dónde va y para qué. Hace falta un volantazo de timón; la educación está en una situación límite”, concluyó.

Temas TucumánSilvia Elías de PérezMinisterio de Educación de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elías de Pérez cuestionó la respuesta de Jaldo tras el temporal: “No se puede gobernar como si cada lluvia fuera la primera”

Elías de Pérez cuestionó la respuesta de Jaldo tras el temporal: “No se puede gobernar como si cada lluvia fuera la primera”

Susana Montaldo rechazó la idea de una “catástrofe educativa” en Tucumán, como denunció Elías de Pérez

Susana Montaldo rechazó la idea de una “catástrofe educativa” en Tucumán, como denunció Elías de Pérez

Cambios en la Ley de Salud Mental: qué se discute en Nación y cómo impactaría en Tucumán

Cambios en la Ley de Salud Mental: qué se discute en Nación y cómo impactaría en Tucumán

Una oferta superior: se definió la concesión a 20 años de la Terminal de Tucumán

"Una oferta superior": se definió la concesión a 20 años de la Terminal de Tucumán

Lo más popular
Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”
1

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”
2

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”
3

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau
4

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore
5

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera
6

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Más Noticias
Inundaciones en Tucumán: una empresa donará terrenos para viviendas y financió un puente para familias de El Timbó

Inundaciones en Tucumán: una empresa donará terrenos para viviendas y financió un puente para familias de El Timbó

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Escupe huevadas: el durísimo cruce en redes entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

"Escupe huevadas": el durísimo cruce en redes entre Victoria Villarruel y Lilia Lemoine

Guillermo Francos rompió el silencio, criticó a Adorni y reveló su intención de ser candidato

Guillermo Francos rompió el silencio, criticó a Adorni y reveló su intención de ser candidato

Caso Adorni: las jubiladas de Adorni que financiaron el departamento declararán en Comodo Py

Caso Adorni: las jubiladas de Adorni que financiaron el departamento declararán en Comodo Py

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

Primera sesión del Consejo Superior de la UNT: sin Pagani, designación clave y revés para Cabrera

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

Comentarios