Diputados de La Libertad Avanza piden a la ministra de Educación que dé explicaciones por el estado de las escuelas provinciales

Diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) reclamaron explicaciones al Ministerio de Educación sobre la situación de algunas instituciones educativas, basándose en videos que circularon en las redes sociales donde se observaron ratas dentro de aulas en establecimientos de la provincia, según un comunicado. Además, manifestaron su preocupación por las condiciones en las que comenzaron las clases en algunas escuelas.
Señalaron que las imágenes generaron alarma entre padres y docentes, que denunciaron problemas de higiene, falta de mantenimiento y ausencia de tareas de desratización previas al inicio del ciclo lectivo.
El diputado nacional Federico Pelli cuestionó la situación y apuntó contra el discurso oficial sobre la calidad educativa. “Mientras el gobierno de Tucumán habla de educación de calidad, en algunas escuelas nuestros chicos tienen que estudiar entre ratas. Increíble. Esto no es abandono: es el resultado de años de desidia del poder político provincial. La educación pública merece respeto. Los chicos tucumanos no pueden seguir estudiando en estas condiciones”, expresó.
En la misma línea, la diputada nacional Soledad Molinuevo sostuvo que la situación refleja problemas estructurales en la gestión educativa provincial y reclamó explicaciones a las autoridades.
“Esto no es un ‘accidente’ ni algo nuevo que surgió de la nada: es el resultado de años de abandono y mala gestión del Ministerio de Educación de Tucumán y del gobierno provincial. La ministra Susana Montaldo y todo el equipo deberían dar la cara y explicar por qué no se hicieron las tareas de mantenimiento durante las vacaciones, por qué no hay desratización ni limpieza profunda antes del inicio del ciclo lectivo”, expresó.
Molinuevo agregó que priorizar otros gastos mientras los establecimientos presentan problemas básicos “es una falta de respeto total a las familias, a los docentes y sobre todo a los alumnos”.
Por su parte, el diputado nacional Gerardo Huesen vinculó este caso con el uso de los recursos públicos y cuestionó al gobierno provincial.
“Estas son las consecuencias de destinar el gasto a la política y no a la educación… y aquí no hay más culpables que el Gobierno provincial y la Ministra de Educación. A menos que ahora salgan a decir que el culpable es el clima, la guerra en Irak o el saludo de Messi a Trump. Las escuelas ya son viejas… ¡y ni limpias las pueden mantener! Hay que ser muy inoperantes”, afirmó.