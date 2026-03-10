Diputados de La Libertad Avanza piden a la ministra de Educación que dé explicaciones por el estado de las escuelas provinciales

“Esto no es un ‘accidente’ ni algo nuevo que surgió de la nada: es el resultado de años de abandono y mala gestión del Ministerio de Educación de Tucumán y del gobierno provincial. La ministra Susana Montaldo y todo el equipo deberían dar la cara y explicar por qué no se hicieron las tareas de mantenimiento durante las vacaciones, por qué no hay desratización ni limpieza profunda antes del inicio del ciclo lectivo”, expresó.