El alcalde de Nueva York le cobra impuestos a los más ricos

El nuevo tributo recae sobre casas, apartamentos y áticos con un valor superior a 5 millones de dólares, cuyo propietario tiene residencia principal fuera de Nueva York. La norma excluye la vivienda habitual y los inmuebles alquilados a inquilinos permanentes. El gobierno de la ciudad exigió que quienes poseen estas propiedades y no las usan habitualmente paguen una parte justa para el sostenimiento de la ciudad. Antes, los trabajadores locales soportaban la mayor carga fiscal, mientras los dueños de viviendas vacías solo sacaban provecho de los servicios urbanos.